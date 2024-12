Volkswagen schliesst in Deutschland offenbar zwei Fabriken

1/5 Das Volkswagenwerk im deutschen Osnabrück. Foto: PD

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Volkswagen steckt tief in der Krise. So tief, dass in den letzten Wochen selbst Werksschliessungen im Mutterland Deutschland immer mehr zum Thema wurden. Seit Montag ringen Vertreter von VW und IG Metall um eine Lösung. Um 15 Uhr traf sich der VW-Aufsichtsrat zu einer Sondersitzung, wie «Bild» berichtet. Es geht um Werksschliessungen, Lohnkürzungen und Entlassungen. Insider sprechen von bis zu 10'000 Jobs, die auf der Kippe stehen.

Es geht vor allem um die Werke in Osnabrück und Dresden. Für Osnabrück sucht Volkswagen nach einem Käufer. Offenbar ist ein Rüstungskonzern interessiert. Er soll auch einen Teil der Belegschaft übernehmen. In Dresden – in der «Gläsernen Manufaktur, einem Prestigewerk – soll ein Teil der Produktion gestrichen werden. Die Fabriken in Emden und Zwickau sollen dagegen gerettet sein.

Nach fünf Verhandlungstagen lädt VW für 18.30 Uhr zu einer Pressekonferenz in Berlin ein. Exakt zur gleichen Zeit will die Gewerkschaft IG Metall die Öffentlichkeit informieren - in einer separaten Pressekonferenz am Verhandlungsort in Hannover.

VW und die IG Metall hatten sich zum Ziel gesetzt, trotz weit auseinanderliegender Positionen bis Weihnachten eine Einigung zu erzielen. Streitpunkte sind vor allem die von VW ins Spiel gebrachten Werksschliessungen und betriebsbedingten Kündigungen. Die IG Metall hatte beides als «rote Linien» bezeichnet, die nicht überschritten werden dürften. Auch die von VW geforderte pauschale Lohnkürzung von zehn Prozent lehnte die Gewerkschaft ab.

