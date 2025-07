Der italienische Nutella-Produzent Ferrero will in einem Milliardendeal das für seine Frühstücksflocken bekannte US-Unternehmen WK Kellogg schlucken. Herstellung, Vermarktung und Vertrieb in Nordamerika und der Karibik sollen ins Portfolio der Italiener übergehen.

Kellogg's Cornflakes - bald in den Händen des italienischen Nutella-Produzenten Ferrero (Archivbild) Foto: INGO WAGNER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ferrero will nach eigenen Angaben in Nordamerika wachsen und sein Produktangebot rund um Cornflakes, Frosties und anderen Cerealien ausbauen - und fordert damit Wettbewerber wie Nestlé und General Mills heraus. WK-Kollegg-Chef Gary Pilnick stellte zudem neue Produkte in Aussicht, die über das Frühstücksangebot hinausgehen.

Bei der Übernahme will Ferrero 23 Dollar in bar pro WK-Kellogg-Aktie auf den Tisch legen - was einem gesamten Unternehmenswert der Amerikaner von 3,1 Milliarden Dollar entspreche. Der Kellogg-Konzern - heute Kellanova - hatte 2023 sein nordamerikanisches Cerealien-Geschäft unter dem Namen WK Kellogg abgespalten, um sich so mehr auf seine Snack-Sparte mit Produkten wie Pringles zu konzentrieren.

Die Aktionäre von WK Kellogg und die Behörden müssen dem Vorhaben noch zustimmen - der Vorstand zeigte sich bereits dazu einverstanden. Die Transaktion soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.