SBB waren letztes Jahr so pünktlich wie noch nie

Darum gehts
- SBB-Züge erreichten 2025 94,1 Prozent Pünktlichkeit, ein Rekord gegenüber 2024
- Am 28. Dezember 2025 waren 98,6 Prozent aller Züge pünktlich
- Westschweiz verbesserte sich auf 93,4 Prozent Pünktlichkeit, Anschlüsse bei 98,9 Prozent
Pünktlichkeitsrekord bei den SBB: Angaben der Bundesbahnen zufolge erreichten im vergangenen Jahr 94,1 Prozent der Züge ihr Ziel zur rechten Zeit. Das ist gegenüber 2024 ein um 0,9 Prozent besserer Wert, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Dabei sei der 28. Dezember 2025 der pünktlichste Tag in der Geschichte der SBB gewesen: 98,6 Prozent der Züge erreichten an diesem Tag ihr Ziel pünktlich.
Diese Leistung sei erzielt trotz zahlreicher Events mit insgesamt 1600 Extrazügen, etwa für den Eurovision Song Contest oder die Uefa Women’s Euro, und trotz grosser Baustellen erreicht worden.
Italienische Züge machen Probleme
Wegen Unpünktlichkeit der aus Italien kommenden Züge und Baustellen bei Lugano/Melide TI sank die Pünktlichkeit im Tessin auf 92,1 Prozent (2024: 92,6 Prozent), wie es von den SBB weiter hiess. Zusätzlich hätten sich Streiks in Italien und die Sperrung der Simplon-Strecke negativ auf die Pünktlichkeit im Tessin ausgewirkt.
In der Westschweiz erzielten die SBB mit 93,4 Prozent erneut eine deutliche Verbesserung (2024: 91,9 Prozent; 2023: 89,2 Prozent). Die Anschlusspünktlichkeit liegt hier mit 98,9 Prozent über dem Schweizer Durchschnitt.
Deutsche Bahn als Herausforderung
Bei SBB Cargo Schweiz verbesserte sich die Kundenpünktlichkeit um 2,2 Prozentpunkte auf 90,2 Prozent. Der internationale Personenverkehr bleibe allerdings eine Herausforderung, so die SBB.
Besonders aus Deutschland kämen Züge mit Verspätungen in der Schweiz an, was sich auf die Pünktlichkeit hierzulande auswirke. Um dem entgegenzuwirken, wenden die SBB die Züge wenn nötig an der Grenze und setzen innerhalb der Schweiz Ersatzzüge ein.