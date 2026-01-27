2025 erreichten 94,1 Prozent der Schweizer Züge ihr Ziel zur rechten Zeit. Im Tessin hat sich die Pünktlichkeit hingegen verschlechtert. Probleme bereitet zudem die Deutsche Bahn.

SBB waren letztes Jahr so pünktlich wie noch nie

SBB waren letztes Jahr so pünktlich wie noch nie

Darum gehts SBB-Züge erreichten 2025 94,1 Prozent Pünktlichkeit, ein Rekord gegenüber 2024

Am 28. Dezember 2025 waren 98,6 Prozent aller Züge pünktlich

Westschweiz verbesserte sich auf 93,4 Prozent Pünktlichkeit, Anschlüsse bei 98,9 Prozent Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Pünktlichkeitsrekord bei den SBB: Angaben der Bundesbahnen zufolge erreichten im vergangenen Jahr 94,1 Prozent der Züge ihr Ziel zur rechten Zeit. Das ist gegenüber 2024 ein um 0,9 Prozent besserer Wert, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Dabei sei der 28. Dezember 2025 der pünktlichste Tag in der Geschichte der SBB gewesen: 98,6 Prozent der Züge erreichten an diesem Tag ihr Ziel pünktlich.

Diese Leistung sei erzielt trotz zahlreicher Events mit insgesamt 1600 Extrazügen, etwa für den Eurovision Song Contest oder die Uefa Women’s Euro, und trotz grosser Baustellen erreicht worden.

Italienische Züge machen Probleme

Wegen Unpünktlichkeit der aus Italien kommenden Züge und Baustellen bei Lugano/Melide TI sank die Pünktlichkeit im Tessin auf 92,1 Prozent (2024: 92,6 Prozent), wie es von den SBB weiter hiess. Zusätzlich hätten sich Streiks in Italien und die Sperrung der Simplon-Strecke negativ auf die Pünktlichkeit im Tessin ausgewirkt.

In der Westschweiz erzielten die SBB mit 93,4 Prozent erneut eine deutliche Verbesserung (2024: 91,9 Prozent; 2023: 89,2 Prozent). Die Anschlusspünktlichkeit liegt hier mit 98,9 Prozent über dem Schweizer Durchschnitt.

Deutsche Bahn als Herausforderung

Bei SBB Cargo Schweiz verbesserte sich die Kundenpünktlichkeit um 2,2 Prozentpunkte auf 90,2 Prozent. Der internationale Personenverkehr bleibe allerdings eine Herausforderung, so die SBB.

Besonders aus Deutschland kämen Züge mit Verspätungen in der Schweiz an, was sich auf die Pünktlichkeit hierzulande auswirke. Um dem entgegenzuwirken, wenden die SBB die Züge wenn nötig an der Grenze und setzen innerhalb der Schweiz Ersatzzüge ein.