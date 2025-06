1/6 Gelnägel sind wieder im Trend. Foto: Getty Images

Darum gehts Gelnägel beschädigen Kassendisplays in Bäckereien und Supermärkten

Lange Kunstnägel können zu Fehlbeträgen und Displayschäden führen

Austausch eines beschädigten Kassensystems kostet mehrere Tausend Franken

Der aktuelle Trend zu langen Gelnägeln sorgt für unerwartete Probleme im Einzelhandel, wie Nau.ch berichtet. Besonders betroffen sind die Displays von Kassensystemen, die durch die harten Kunstnägel der Verkäuferinnen beschädigt werden können.

In Bäckereien ist das Problem besonders akut. Manuela Meier, Geschäftsführerin der Bäckerei-Konditorei-Confiserie Meier in Wiesendangen ZH, erklärt gegenüber Nau.ch: «Solche Nägel machen die Kassen-Displays kaputt.» Die Kosten für den Austausch eines beschädigten Kassensystems können mehrere Tausend Franken betragen. Auch Andrea Hotz von der Bäckerei Hotz Rust AG in Baar ZG bestätigt: «Lange Gelnägel zerkratzen auch das Display». Neben Schäden am Bildschirm können lange Nägel auch zu Fehlbeträgen führen, wenn Touch-Felder nicht präzise getroffen werden.

Erhöhte Nachfrage nach Displays

Die Baldegger und Sortec AG, ein Anbieter von Kassensystemen, verzeichnet einen Anstieg bei Bestellungen für neue Displays. Geschäftsleiter Ron Ritschard bestätigt, dass ein Teil davon auf den Gelnägel-Trend zurückzuführen ist. Er erklärt im Bericht: «Es kommt vor, dass unsere Kunden ihre Displays ersetzen oder reparieren lassen, weil diese durch Nägel beschädigt wurden.»

Die Problematik beschränkt sich nicht nur auf Bäckereien. Auch Supermärkte mit Self-Checkout-Kassen sind betroffen, da viele Kundinnen ebenfalls lange Kunstnägel tragen. Die grossen Detailhändler wie Migros, Coop und Aldi betonen jedoch gegenüber dem Onlineportal, dass ihre Kassensysteme robust genug seien, um dem täglichen Ansturm standzuhalten - unabhängig von der Nagellänge der Benutzer.