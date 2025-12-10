Beim Zugbauer Stadler Rail klingelt wieder die Kasse: Vier neue Zahnradbahnzüge der Rigi Bahnen sollen ab 2030 zwischen Goldau und Rigi Kulm verkehren. Die Rigi Bahnen investieren dafür rund 22 Millionen Franken.

Darum gehts Stadler Rail erhält Auftrag für vier neue Zahnradbahn-Züge für die Rigi Bahnen

Züge werden am Hauptsitz gefertigt für Strecke Goldau-Rigi Kulm

Auftragswert: 22 Millionen Franken, Inbetriebnahme ab 2030 geplant

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Stadler-Rail-Patron Peter Spuhler (66) darf sich über einen neuen Auftrag freuen: Der Zugbauer mit Sitz in Bussnang TG stellt vier weitere Zahnradbahn-Züge für die Rigi Bahnen her. Das Unternehmen habe einen entsprechenden Vertrag mit den Rigi Bahnen unterzeichnet, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Die Fahrzeuge werden am Hauptsitz gefertigt und sind für den Einsatz auf der Strecke zwischen Goldau und Rigi Kulm vorgesehen, so Stadler. Kostenpunkt für die vier Züge: 22 Millionen Franken. In Absprache mit der Stiftung Rigi Historic wollen die Rigi Bahnen bis 2030 entschieden, welche ihrer historischen Züge weiterhin in Betrieb bleiben.

Bereits seit 2021 fahren sechs Zahnradtriebzüge von Stadler auf der Strecke Vitznau nach Rigi Kulm. Die zusätzlichen Züge sollen ab 2030 in Betrieb gehen. Es handle sich bei den neuen Wagen um baugleiche Modelle, so der Zugbauer.