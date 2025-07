Brutaler Kollaps bei Tesla – Cybertruck ein Mega-Flop

1/4 Diese Cybertrucks im US-Bundesstaat Michigan sollen verkauft werden – wenn sich ein Käufer finden lässt. Foto: Getty Images

Darum gehts Tesla-Auslieferungen brechen ein: Cybertruck-Verkäufe sind besonders stark betroffen

Elon Musk wendet sich von Trump ab, gründet eigene Partei

Cybertruck-Verkäufe um über 50 Prozent auf etwa 5000 Fahrzeuge gesunken

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Elon Musk (54) hat sich von Donald Trump (79) zwar abgewendet – und sogar seine eigene Partei gegründet. Aber der Schaden ist angerichtet! Sein Elektroautobauer Tesla hat im zweiten Quartal rund 384 000 Fahrzeuge ausgeliefert; ein Einbruch von 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vor allem der Abwärtstrend in Europa – mit einem EU‑Minus von über 40 Prozent im Mai – muss Musk und Tesla zu Denken geben.

Ein Blick in die detaillierten Verkaufszahlen offenbart: Richtig brutal war der Kollaps beim Cybertruck. Tesla weist Musks Vorzeigemodell in den Quartalszahlen nicht einzeln aus, sondern zusammen mit dem Model S und X in der Kategorie «Andere Modelle». Dieser Posten sackte von über 21'500 in der Vorjahresperiode auf nur noch rund 10'400 Fahrzeuge im zweiten Quartal 2025 ab – ein sattes Minus von über 50 Prozent!

Erklärungsversuch für das Debakel

Laut Schätzungen von CNN dürften rund die Hälfte davon Cybertrucks gewesen sein. 5000 Fahrzeuge in drei Monaten? Dabei wollte Elon Musk im Jahr 2025 eigentlich 250'000 Cybertrucks bauen lassen. Dieses Ziel wird mehr als deutlich verfehlt. Und jetzt geht der Trend auch noch in die falsche Richtung. Immer weniger Amerikaner wollen den Cybertruck!

Doch warum brechen die Verkäufe derart ein? Experten nennen immer wieder den hohen Einstiegspreis von 80'000 bis 100'000 Dollar, das skurrile Design und zahlreiche Rückrufe als Hauptgründe. Aber auch die politische Symbolik – der Cybertruck gilt mittlerweile als «Maga-Truck» in Anspielung auf Donald Trumps «Make America Great Again»-Bewegung – schadet dem Fahrzeug.

Lässt Elon Musk den Cybertruck nun sogar fallen? Klar ist: Der Tesla-Gründer hat in den letzten Monaten nie mehr öffentlich über sein einstiges «Lieblingsfahrzeug» gesprochen. Und konzentriert sich aktuell auf die selbstfahrenden Fahrzeuge, die in Texas ebenfalls Probleme bereiten. Die Robotaxis sind teilweise im Gegenverkehr gelandet und eine Untersuchung ist eingeleitet worden.