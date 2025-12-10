DE
Neue Werbung bricht Rekorde
Roger Federer führt Halle Berry durch die Schweiz

Die Herbstkampagne von Schweiz Tourismus bricht alle Rekorde, das Video mit Roger Federer und Halle Berry erzielte 120 Millionen Views.
Publiziert: 10.12.2025 um 23:59 Uhr
