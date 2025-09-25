Das deutsche Gütesiegel «Made in Germany» wird gemäss einer neuen Studie am ehesten als vertrauenswürdig angesehen. «Made in Switzerland» landet knapp dahinter auf Rang zwei. Ein Label schneidet schlecht ab.

Dem Gütesiegel «Made in Switzerland» wird nach «Made in Germany» am meisten Vertrauen beigemessen, wie die Umfrage eines deutschen Instituts zeigt. Foto: CHRISTIAN BEUTLER

65 Prozent bevorzugen «Made in Germany», 62 Prozent «Made in Switzerland»

Das tut weh: Produkte mit dem Herkunftssiegel «Made in Germany» geniessen gemäss einer Studie international ein höheres Ansehen als unser «Made in Switzerland». 66 Prozent der Befragten würden «Made in Germany» am ehesten als vertrauenswürdig ansehen, knapp vor der Schweiz und Japan, heisst es in einer Umfrage des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM) in Deutschland.

Die deutsche Herkunftsangabe wirke sich zudem am häufigsten positiv auf die Kaufentscheidung aus. In der Umfrage gaben das 65 Prozent an, gefolgt vom Label der Schweiz (62) und Japan (59). Für die Analyse wurden im März 20'000 Menschen aus zehn Ländern repräsentativ für die jeweilige Bevölkerung befragt: Frankreich, Polen Deutschland, Italien und Grossbritannien sowie die USA, Japan, Mexiko, Südafrika und Indien.

Siegel für Qualität

Die Herkunftsangabe «Made in Germany» wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Grossbritannien eingeführt, um die heimische Wirtschaft vor vermeintlich minderwertigen Importen aus Deutschland zu schützen. Heute gilt das Label als Gütesiegel. Das zeigt sich auch in der Umfrage: «Made in Germany» werde am häufigsten mit Qualität in Verbindung gebracht, so die Nürnberger Forschenden.

Das Gegenteil treffe auf China zu. «Made in China» schneide sowohl beim Vertrauen als auch bei der Frage der Kaufentscheidung schlecht ab. Jedoch wird das Label mit Abstand am stärksten wahrgenommen. Es folgt «Made in USA».

Konsumentinnen und Konsumenten weltweit verbinden mit «Made in Germany» laut der Studie am meisten Verbrennerautos, gefolgt von Haushaltsgeräten. Andere Labels wie «Made in France» werden demnach mit einer grösseren Anzahl von Produkten assoziiert, etwa Kosmetik, Kleidung, Essen und Wein. Das Siegel «Made in USA» hingegen werde mit Abstand positiv mit Künstlicher Intelligenz verbunden.

Die Forschenden warnen: Zwar habe Deutschland ein gutes Image, bei zukunftsorientierten Produkten wie KI, E-Autos oder Elektronik schnitten aber «Made in USA» oder «Made in Japan» stärker ab.