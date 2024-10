Das ist keine Business Class, sondern die Premium Economy in den Boeing 777 von Emirates auf der Route Zürich-Dubai. Foto: Jean-Claude Raemy 1/6

Auf einen Blick Emirates bietet neue Premium Economy auf Zürich-Dubai-Flügen

Zürich ist nach Genf und Brüssel dritte Destination mit Vierklassen-Kabine

Aufpreis für Premium Economy beträgt 1250 Franken gegenüber Economy

Neue Premium Economy Sitze sind 50 cm breit, 1 Meter Sitzabstand

Business und First Class stark nachgefragt, auch Premium Economy beliebt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Wie viel Wert ist uns Komfort an Bord eines Flugzeugs? Offenbar ganz schön viel.

Das wissen die Fluggesellschaften. Seit dem 1. Oktober setzt die Fluggesellschaft Emirates auf ihren Flügen mit der Boeing 777 zwischen Zürich und Dubai eine Vierklassen-Kabine ein. Also mit Economy, Premium Economy, Business und First.

Zürich ist nach Genf und Brüssel erst das dritte kontinentaleuropäische Ziel, das mit dem neusten Kabinenprodukt bedient wird. Das ist kein Zufall: «Die Schweiz ist ein Premium-Markt mit zahlungskräftigen Kunden», weiss Mohammad Lootah (31), seit Juli Schweiz-Chef von Emirates. Business und First seien hierzulande besonders stark nachgefragt, aber auch für die Premium Economy verzeichne Emirates eine grosse Nachfrage.

Viel mehr Platz, viel höherer Preis

Das ist nicht selbstverständlich. Denn der Aufpreis für die Premium Economy hat es in sich. Kostet ein Flug von Zürich nach Dubai und zurück aktuell rund 780 Franken in Economy, muss man für Premium Economy schon 2030 Franken berappen. Also das Anderthalbfache.

Ist es das wert? Blick hat sich in der neuen Kabinenkategorie umgesehen. Die 24 cremefarbenen Ledersitze wirken edel und bieten deutlich mehr Platz als die blauen Sitze in der Economy: Sie sind 50 Zentimeter breit, bieten einen Sitzabstand von über einem Meter und lassen sich um 20 Zentimeter zurücklehnen. In der Economy sind die Sitze 44 Zentimeter breit, der Sitzabstand beträgt 83 Zentimeter. Was wie ein kleiner Unterschied klingt, hat eine grosse Wirkung.

Darüber hinaus bietet die Premium Economy verstellbare Kopf- und Fussstützen, Bildschirme mit 34 Zentimeter Durchmesser – also etwa Laptopgrösse – und ein eigenes, grosses Bordgastronomie-Angebot. 35 Kilo Gepäck sind zulässig. Am Flughafen Dubai gibt es ein auch eigenes Check-in für Premium-Economy-Passagiere.

In Zürich jedoch nicht. Zugang zur Lounge gibt es ebenfalls nicht. Die Premium Economy ist zweifelsfrei toll – aber wer zahlt auf einem 6-Stunden-Flug 1250 Franken mehr für etwas mehr Platz und mehr Menüauswahl?

Beliebtes Upgrade in Premium Economy

Lootah versichert, dass es nicht Business-Passagiere sind, die weniger ausgeben wollen. Sondern hauptsächlich Economy-Passagiere, die sich etwas gönnen.

Diesen Effekt bestätigen andere Airlines, die eine Premium Economy eingeführt haben, wie Swiss oder Lufthansa. Lufthansa bietet auf der Strecke Frankfurt-Dubai die Premium Economy anhand der Blick-Testdaten ab 2055 Franken an, oder für 620 Franken die Economy. Die Preisdifferenz zwischen den Klassen ist also ähnlich.

Wer in der Business fliegen will, müsste nochmals deutlich tiefer in die Taschen greifen: In den Blick-Testdaten kostet der Emirates-Flug rund 7300 Franken, in der First sogar 11'600 Franken.

Trotzdem sind sämtliche Klassen auf den Schweizer Emirates-Flügen laut Lootah «sehr gut ausgelastet». Das erklärt, warum Emirates die Schweiz bei der Einführung des neuen Kabinenprodukts bevorzugt.

Achtung: Auf dem täglichen Emirates-Flug ab Zürich mit dem Airbus A380 gibt es bislang noch das Dreiklassenmodell ohne Premium Economy.