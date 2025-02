Nahrungsmittel Delivery-Hero-Grossaktionär Prosus übernimmt Just Eat Takeaway

Der Delivery-Hero-Grossaktionär Prosus will sich die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway in einem Milliardendeal einverleiben. Pro Aktie will die niederländische Internet-Beteiligungsholding 20,30 Euro bar auf den Tisch legen, wie sie in Amsterdam am Montag mitteilte.

