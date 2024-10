Die Zeiten, in denen Schweizer Topmanager an Uno-Konferenzen zum Thema Erderwärmung reisten, sind vorbei. Der Nachhaltigkeitshype ist vorbei.

Die Wirtschaft der ehemaligen Sowjetrepublik Aserbaidschan baut überwiegend auf Erdöl- und Gasindustrie auf. Der Energiekonzern Socar etwa kommt von dort. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Beat Schmid Fester Mitarbeiter Blick

Am 11. November beginnt in Baku die 29. Uno-Weltklimakonferenz. Prominente Vertreter der Schweizer Finanzindustrie aber werden bei COP29 in der aserbaidschanischen Hauptstadt fehlen. Weder UBS noch Swiss Re noch der Versicherungskonzern Zurich entsenden hochrangige Vertreter. Die Grossbanker Sergio Ermotti und Colm Kelleher, aber auch Rückversicherer Andreas Berger planen nicht, im nächsten Monat ans Kaspische Meer zu reisen.