Es war ein warmer Frühlingstag, da meldete sich Claude Arnold bei Gryps. Sein Unternehmen sei seit Jahren Anbieter und treuer Kunde, aber jetzt sei er wütend. Es ärgere ihn, dass bei Gryps die Stimmen «von richtigen KMU» nicht repräsentiert seien. Es brauche mehr Inhalte wie die KMU-Serie von 2023. Ich bot dem Unternehmer an, seine Sicht der Dinge in einem Interview zu erzählen – wenngleich ich anderer Meinung bin als er.

Zusammen mit einem Partner hat Arnold die Teleinformatik Services AG vor 25 Jahren gegründet, inzwischen sind dort mehr als 35 Mitarbeitende beschäftigt. Es sei ein täglicher Kampf, sagt er, aber Geduld und Beharrlichkeit machten sich bezahlt. Für den Erfolg spricht auch, dass das Unternehmen Anfang 2023 neue Arbeitsplätze in einem modernen Bürokomplex in Zürich Oerlikon bezogen hat.

Ein paar Wochen nach seiner Zuschrift treffe ich Claude Arnold auf einen Kaffee in seinem Büro. Als wir uns begrüssen, freut er sich, dass hier «ein Junger» kommt, er habe erwartet, dass er mit einem Alten reden müsse – er lacht. Im Verlauf des Gesprächs kommt auch sein Sohn Alain dazu. Beide faszinieren mich mit ihrer Leidenschaft fürs Geschäft und mit ihrer Schlagfertigkeit.

Für die drängendsten Probleme der IT-Branche haben Arnolds ganz pragmatische Rezepte:

Ein Gespräch mit einem Unternehmer, der konsequent seinen Weg geht:

Sie haben das Unternehmen Teleinformatik aufgebaut und bereits an Ihren Sohn Alain übergeben. Wie verlief dieser Prozess?

Claude Arnold: Alain hat es sich durch seinen aussergewöhnlichen Einsatz und seine Leistung verdient. Wir haben vor zwei Jahren ein Aktienpaket an ihn verkauft, heute ist er der Hauptaktionär. Es war eine Win-win-Situation, weil ich bereit war, abzugeben, und Alain bereit war, zu übernehmen. Wir teilen uns die Aufgaben gut auf und nutzen beide die Stärken des anderen.

Zum Beispiel?

Alain übernimmt die jüngeren Kunden und ich die älteren. Das funktioniert bestens. Wenn Alain bei einem Start-up anklopft, kommt das besser an, als wenn ich als alter Mann dort aufkreuze. Ich bin dafür eher bei Gemeinden oder Treuhandbüros die geeignete Person … (lacht)

Was braucht es, um eine erfolgreiche Nachfolge zu gewährleisten?

Es braucht Vertrauen und die Bereitschaft, Verantwortung abzugeben. Ich habe das technische Wissen nicht mehr, das Alain mitbringt, und ich bin froh, dass er die Firma weiterführt. Er ist schlicht in vielen Bereichen besser als ich. Es ist wichtig, dass der Nachfolger die DNA der Firma versteht und die gleichen Werte teilt.

Wenn der Sohn auf den Vater folgt, kann das sicher auch für Irritationen sorgen?

Klar, die gibt es. Aber die Mitarbeitenden, die ein Problem mit uns oder mit der Unternehmenskultur hatten, arbeiten sowieso nicht mehr hier. Es ist nicht so, dass Alain nach dem Studium ins Unternehmen trampelte und alles veränderte. Er hat schon die Lehre hier gemacht und sich stetig weiterentwickelt – fachlich und menschlich. Er musste sogar mehr leisten als andere, eben weil er der Sohn des Gründers ist.

Wie hat sich eigentlich Ihr Leben verändert, seit Sie Unternehmer sind?

Mehr Verantwortung, aber auch viel mehr Freiheiten. Seit ich diesen Schritt 1999 gewagt habe, kann ich jeden Tag selbst gestalten. Als Angestellter ist man immer in einem festen Zeitplan gefangen: von 8 bis 12 Uhr und dann wieder von 13 bis 17 Uhr. Im eigenen Unternehmen gibt es das nicht.

Natürlich gibt es auch Nachteile, etwa die ständige Auseinandersetzung mit dem Geschäft, auch abends und am Wochenende. Aber die Freiheit, die Verantwortung selbst zu tragen, hat mich immer fasziniert.

Ich erlebe Sie eher als Häuptling denn als Indianer …

Schon in meiner Jugendzeit war ich jemand, der immer voranging. Ich hatte eine Werkstatt für Töffli und habe immer selbst Dinge unternommen. Ich brauche niemanden, der mir sagt, was ich tun soll. Es erfordert Mut, aber nicht in dem Sinn, dass man bewusst mutig ist. Man ist entweder dieser Typ oder nicht.

Nach meinem Studium in Wirtschaftsinformatik hatte ich einen guten Job, aber die Selbstständigkeit reizte mich, trotz der Herausforderungen mit kleinen Kindern zu Hause. Wenn man zu viel über die Risiken nachdenkt, fängt man nie an.

Wie kam es zur Gründung des Unternehmens?

Es begann vor über 25 Jahren bei einem Essen mit meinem ehemaligen Geschäftspartner. Wir arbeiteten damals in verschiedenen Firmen und ich half ihm technisch aus, weil seine Firma keine Programmierer hatte. Wir fragten uns, warum wir nicht selbst etwas auf die Beine stellen. Zuerst waren wir nur drei Leute, dann vier, später fünf.

Es war ein stetiger, langsamer Aufbau, ohne Fremdkapital. Wir lebten viele Jahre von der Hand in den Mund und hatten oft schwierige Zeiten. Aber mit harter Arbeit und etwas Glück haben wir es geschafft.

Was ist das Erfolgsrezept?

Der Einsatzwille, die Leidenschaft und die perfekte Vorbereitung sind entscheidend. Wenn ich einen Kunden oder eine Kundin besuche, bereite ich mich zu 200 Prozent vor. Ich will, dass das Gegenüber erstaunt ist, was ich alles über sein Unternehmen weiss. Unser Fokus liegt darauf, die bestmögliche Lösung für die Kunden zu finden und ihnen zu zeigen, dass wir uns wirklich um ihre Bedürfnisse kümmern. Das spüren die Kundinnen und Kunden und das macht den Unterschied.

Sie machen auch den Verkauf selbst?

Ja, aber wir sind keine Verkäufer. Wir kommen alle aus der Technik und beraten die Kunden auf Augenhöhe.

Warum ist der erste Kontakt so entscheidend?

In der IT geht es um langjährige Beziehungen. Wichtig ist eine gute Zusammenarbeit von Anfang an. Nach einem schlechten Start wird es schwierig, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Daher machen wir vor jedem Projekt ein IT-Audit und analysieren die technische Umgebung des Kunden gründlich.

Auch der Fachkräftemangel ist in der IT-Branche ein grosses Thema. Wie gehen Sie damit um?

Neue Mitarbeitende müssen unsere DNA haben. Sie müssen technisch ausserordentlich kompetent und kundenorientiert sein. Wir sind sehr selektiv bei der Einstellung neuer Teammitglieder und bilden viele unserer Fachkräfte selbst aus. Auch Quereinsteiger bekommen bei uns eine Chance, wenn sie den Willen und das Potenzial haben, sich weiterzuentwickeln.

Sie finden auch genügend junge Menschen?

Alain Arnold: Wir stellen schon fest, dass die jüngste Generation eine andere Erwartung an die Arbeitswelt hat. Heute kommt ein junger Mensch zum Job-Interview und stellt teilweise krasse Forderungen bezüglich Lohn, Arbeitszeit und Extraleistungen.

Claude Arnold: Dabei sind wir weiterhin der Überzeugung, dass es andersrum sein muss: Wenn jemand seine Leistung bringt und sich engagiert, dann kann und darf er Forderungen stellen. Wer mehr leistet, kriegt mehr.

Was sind aktuell die grössten Herausforderungen in der IT-Branche?

Claude Arnold: Dass die Kundinnen und Kunden bereit sind, kontinuierlich in ihre IT-Systeme zu investieren. IT ist nie fertig, sie ist immer in Bewegung – das muss der Kunde verstehen. Cyberkriminalität ist aktuell ein grosses Thema. KMU müssen sich bewusst sein, dass es den hundertprozentigen Schutz nicht gibt und dass gute Sicherheitslösungen Geld kosten. Wir müssen mit unseren Kundinnen und Kunden ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis finden und dies auch klarmachen.

IT ist laufend im Wandel: Wie bleibt ihr am Puls der Zeit? Wie informiert ihr euch?

Alain Arnold: Selbstständige Weiterbildung ist essenziell. Wer nicht neugierig ist, ist bei uns am falschen Ort. Wir nehmen an Microsoft- und Google-Events teil, lesen Blogs und halten uns ständig auf dem Laufenden. Es ist Teil unseres Jobs, immer up to date zu bleiben, um unsere Kundinnen und Kunden kompetent beraten zu können.

Wie seht ihr die Entwicklung der IT in den nächsten Jahren?

Alain Arnold: Die IT ist und bleibt ein zentraler Bestandteil jedes Unternehmens. Es wird immer wichtiger, auf dem neuesten Stand zu bleiben und gleichzeitig flexibel und sicher zu sein. Die Anforderungen und Erwartungen steigen weiter und wir müssen darauf vorbereitet sein, diesen gerecht zu werden. Es ist eine spannende, aber auch herausfordernde Zeit.