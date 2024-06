Martin Schlegel wird neuer SNB-Präsident

Martin Schlegel, der amtierende Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank, wird im Oktober das Amt des Präsidenten übernehmen. Er folgt damit auf Thomas Jordan, der 12 Jahre an der Spitze der SNB war.

Olivia Ruffiner Redaktorin

Jetzt ist es fix: Martin Schlegel (47) wird neuer Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Das hat der Bundesrat bei seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. Schlegel tritt damit die Nachfolge von Thomas Jordan (60) an.

«Wir sind überzeugt, dass er die richtige Person ist», sagt Finanzministerin Karin Keller-Sutter (60) an der Medienkonferenz. Schlegel bedankt sich beim gesamten Bundesrat für das Vertrauen und fügt an: «Es ist eine grosse Ehre für mich.»

Der promovierte Ökonom Schlegel wurde im Mai 2022 zum Vizepräsidenten des Direktoriums der SNB gewählt. Bis dahin hielt er von 2010 an einen Lehrauftrag für angewandte Geldpolitik an der Universität Basel. Für Branchenkenner war er schon zu Jordans Rücktritt die wahrscheinlichste Nachfolge, da Schlegel bereits seit vielen Jahren eng mit der strategischen Ausrichtung der Nationalbank vertraut ist.

Jordan steuerte das Schiff der Schweizer Geldpolitik durch die Stürme Corona und Ukraine-Krieg. Er zog wegen der gestiegenen Inflation ab Juni 2022 den Leitzins in fünf Schritten von -0,75 Prozent auf 1,75 Prozent an. Unterdessen wurde dieser zweimal in Folge um je 0,25 Prozentpunkte wieder gesenkt. Schlegel übernimmt diese Aufgabe ab Oktober 2024.

Neuer Vizepräsident ist Antoine Martin

Schlegels Nachfolge als Vizepräsident des Direktoriums tritt Antoine Martin an. Dieser ist ebenfalls promovierter Ökonom und seit dem 1. Januar 2024 im Gremium. Zuvor arbeitete er bei der Federal Reserve (Fed) in New York.

Neu im dreiköpfigen Direktorium ist Petra Tschudin. Die habilitierte Ökonomin ist seit 2022 stellvertretendes Mitglied des SNB-Direktoriums. Zudem hat sie bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) gearbeitet.