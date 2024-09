Nach Vail Resorts streckt nun auch Alterra seine Fühler nach den Schweizer Alpen aus. Der US-Skiresort-Betreiber will in Bergbahnen und Hotelprojekte investieren und setzt auf Kooperationen mit lokalen Skigebieten.

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Kaum eine Woche ist es her, dass Blick die Übernahmegelüste von Vail Resorts an der Weissen Arena Gruppe in Laax GR publik machte. Mit Andermatt UR und Crans-Montana VS besitzt der US-Skiresort-Riese bereits zwei Wintersportgebiete in der Schweiz.

Jetzt kommt raus: Vail Resorts sind nicht die einzigen Amerikaner, die nach den Schweizer Alpen greifen. Ein zweiter amerikanischer Skiresort-Betreiber zeigt Interesse am Schweizer Bergsportmarkt. Und soll in den Alpen bereits die Fühler ausgestreckt haben. Die Amerikaner suchen nach Bergbahnen und Hotelprojekten, in die sie investieren könnten, berichtet die «NZZ am Sonntag». Dabei beruft sich die Zeitung auf den Präsidenten des Verbunds Magic Pass. «Wir wissen, dass Alterra einen grossen Betrag zur Verfügung hat, um in Europa Skigebiete zu kaufen», sagt Pierre Besson.

Magic Pass umfasst über 80 mittlere und kleinere Gebiete in der Schweiz und Frankreich. Besson wisse von keinem Gebiet, das von Alterra angefragt worden sei. Die Alterra Mountain Company gilt als Erzrivalin von Vail Resorts. Einen Unterschied gibt es: Statt zu kaufen, setzt Alterra auf die Zusammenarbeit mit Schweizer Skigebieten. Konkret: Ticketkooperationen.

Alterra – der unbekannte Riese

Zur Erinnerung: Im April gab das Unternehmen eine mehrjährige Zusammenarbeit mit St. Moritz bekannt. Ebenfalls wurde die Kooperation mit den Zermatt-Bergbahnen durch Alterra vorzeitig erneuert. Auch Vail hat hierzulande eine derartige Kooperation am Laufen. So sind nun bereits fünf der Top-10-Skigebiete der Schweiz mit den beiden amerikanischen Skiresort-Riesen verbandelt.

Während die Interessen von Vail mit seinem Epic Pass bekannt sind, ist kaum etwas über Alterra in Erfahrung zu bringen. «Im Gegensatz zur Epic-Pass-Herausgeberin pflegt Alterra einen diskreten Auftritt», schreibt die «NZZ am Sonntag». Das Unternehmen ist anders als Vail nicht an der Börse notiert, muss also Geschäftszahlen nicht offenlegen. Alterra gibt den Ikon-Pass heraus. Dieser verstehe sich als Eintrittsbillett für die absoluten Top-Skigebiete auf der Welt, heisst es.

Epic Pass oder Ikon Pass: Die Amerikaner stehen bei ihren Schweiz-Skiferien vor der Qual der Wahl. Ob solche Skipässe sich auch für die Schweizer Skifans lohnen, dürfte von der weiteren Expansion der US-Riesen in Europa abhängen. Wer mehr Auswahl will, dürfte derweil auf den Magic Pass zurückgreifen.