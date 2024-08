Das sind die besten Auswanderungs-Länder für Schweizer Rentner

1/7 Der Global Retirement Index krönt die Länder, die sich besonders gut für den Ruhestand eignen.

Das neue Steuersystem in Thailand sorgt bei Auswanderern im Rentnerparadies für mächtig Kopfzerbrechen. Seit Anfang Jahr müssen Schweizerinnen und Schweizer auch auf AHV- und Pensionskassenrenten Steuern bezahlen. Je nach Höhe des Einkommens ziehen die thailändischen Behörden rund ein Viertel der Renten ein. Das ist eine derart einschneidende Änderung, dass einige Schweizer wegziehen wollen. Ist Thailand als Rentenparadies also bald schon Geschichte?

Gemäss dem Global Retirement Index 2024 (GRI) ja. Jedes Jahr kürt das US-Reisemagazin «International Living» die Länder, die sich besonders gut für den Ruhestand eignen. Bewertet werden unter anderem Kriterien wie Lebenshaltungskosten, Klima und Gesundheitssystem. Thailand liegt im Ranking nur auf Platz 12. Blick stellt die besten Auswanderungs-Länder für Schweizer Rentner vor.

5 Spanien

Das Land auf der iberischen Halbinsel überzeugt nicht nur mit seinem warmen, sondern auch mit einem vielfältigen Klima. Für Wintersportfans ist ein Wohnort nahe der französischen Grenze eine gute Idee. Die Skigebiete in den Pyrenäen liegen so in kurzer Distanz.

Neben einem guten Gesundheitssystem überzeugt Spanien mit tiefen Lebenshaltungskosten. Mit einem monatlichen Budget von 2500 Franken ist ein komfortabler Lebensstil möglich. Ein Minuspunkt: Wohnungen in grossen Städten wie Barcelona und Madrid gehen ins Geld.

4 Panama

Noch etwas attraktiver für Schweizer Rentnerinnen könnte Panama sein. Das Land punktet insbesondere in Sachen Wohnraum, der grundsätzlich einfach zu finden ist. Wer nach Panama auswandert, bezahlt zudem nur Steuern auf Einkünfte aus einer panamaischen Quelle – also nicht auf die AHV. Das zentralamerikanische Land unterhält keine Steuerabkommen mit anderen Ländern, und es gibt keine Devisenkontrollgesetze.

Achtung: Sind die Lebenshaltungskosten auf dem Land tief, so sind sie in Panama City relativ hoch.

3 Mexiko

Mexiko bietet Schweizer Auswanderern ein gutes Gesamtpaket: hoher Prozentsatz englischsprechender Einheimischer, warmes Klima und tiefe Lebenshaltungskosten. Das Gesundheitssystem ist gut, die Immobilienpreise sind vergleichsweise billig. Laut «International Living» kann man selbst in Hotspots wie Cancún eine neue Eigentumswohnung für 175'000 Franken ergattern.

2 Portugal

Portugal ist der neue Star unter den Auswanderer-Zielen. Wer den RNH-Sonderstatus (RNH steht für «residente não habitual») innehat, profitiert von einer Pauschalsteuer beziehungsweise einer Steuerbefreiung.

Achtung, seit 2023 gilt eine neue Regel für Pensionierte: Während ausländische Altersbezüge, Pensionen und Renten bis anhin steuerfrei waren, werden diese neu pauschal mit zehn Prozent besteuert. Im Vergleich zu Thailand ist das aber immer noch wenig. Portugal gehört kontinuierlich zu den sichersten Ländern der Welt, mit einem der besten Gesundheitssysteme.

1 Costa Rica

Trotz etwas höheren Lebenshaltungskosten ist Costa Rica das neue Rentnerparadies. Ein Hauptgrund: Menschen schätzen die Stabilität, die Costa Rica in einer zunehmend gespaltenen Welt bietet. Nicht umsonst wird es auch die Schweiz Mittelamerikas genannt.

Dazu wird jegliches im Ausland erwirtschaftete Einkommen unabhängig von der Art und der Quelle des Einkommens nicht besteuert. Optimale Voraussetzungen, um «pura vida» in vollen Zügen zu geniessen.