Signa-Marken und -Domains kommen unter den Hammer

Im Zuge der Insolvenz der Signa Holding werden nun auch Markenrechte und Internet-Domains aus dem Signa-Umfeld versteigert. Das teilte das Auktionshaus Aurena am Montag mit.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Unter den angebotenen Marken finden sich etwa «Signa» (Rufpreis 5000 Euro), «Signa Holding» (1200 Euro) und «Signa Development» (200 Euro) samt dazugehöriger Domains. Daneben umfasst die Auktion laut Aurena auch Marken und Domains zu Immobilienprojekten, darunter «An der Hauptwache» (Frankfurt), «The Heritage» (Düsseldorf), «Zwei hoch Fünf» (Stuttgart) oder «Villa Eden» am Gardasee. Insgesamt kommen 179 Positionen unter den Hammer.

Versteigert werden auch Domain-Konvolute rund um Karstadt und den Hamburger Elbtower sowie «Villa Ansaldi». Zudem werden einzelne Domains wie «ohnebenko.com» oder «nichtmitbenko.de» angeboten. Gebote sind bereits möglich, die Zuschläge erfolgen am 16. Januar.

Mitbieten kann nach einmaliger Registrierung laut Aurena grundsätzlich jeder - Firmen wie Privatpersonen. Im Zuge der Signa- und Benko-Insolvenzen waren in den vergangenen Monaten bereits wiederholt Gegenstände aus dem Umfeld des Firmennetzwerks versteigert worden - von Büroausstattung bis hin zu Inventar aus Immobilien.

Die Holding des verschachtelten Immobilien- und Handelskonzern Signa des Ex-Milliardärs René Benko war im November 2023 in die Insolvenz geschlittert. Davon war unter anderem auch das Schweizer Warenhaus Globus betroffen.