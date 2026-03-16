Knall bei Pharma-Firma – CEO springt überraschend ab

Srishti Gupta gibt ihren Abgang als CEO von Idorsia bekannt. Die Ehefrau von Novartis-Chef Vas Narasimhan hatte den Posten erst im Juli 2025 übernommen. VR-Präsident Jean-Paul Clozel übernimmt interimistisch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Idorsia-CEO Srishti Gupta tritt nach nur neun Monaten überraschend zurück

Gupta ist die Ehefrau von Novartis-CEO Vas Narasimhan, Gründe unbekannt

Übergangslösung: Verwaltungsratspräsident Jean-Paul Clozel übernimmt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Was ist bloss bei Idorsia los? Beim Biotech-Unternehmen mit Sitz in Allschwil BL kommt es an der Firmenspitze zum zweiten Wechsel innerhalb von gut neun Monaten. CEO Srishti Gupta (49) springt überraschend ab, wie Idorsia am Montag bekannt gibt. Auch ihren Sitz im Verwaltungsrat gibt sie ab.

Dabei hatte Gupta, Ehefrau des Novartis-CEO Vas Narasimhan (49), den Posten erst im letzten Juli übernommen. Sie hatte damals André C. Muller (63) abgelöst, der unvermittelt abgesetzt worden war.

«Stolz auf das, was wir erreicht haben»

«Es war mir eine grosse Ehre, Idorsia zu leiten und in einer für das Unternehmen so wichtigen Phase mit einem so talentierten und engagierten Team zusammenzuarbeiten. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben», wird Gupta in der Mitteilung zitiert. Gründe für ihren Abgang werden indes keine angegeben.

Der Verwaltungsrat hat die Suche nach einem neuen CEO eingeleitet, heisst es im Schreiben weiter. An der kommenden Generalversammlung am 6. Mai wolle man unabhängige Kandidaten präsentieren. Übergangsmässig springt Verwaltungsratspräsident Jean-Paul Clozel (70) als Geschäftsführer von Idorsia ein.