Auf der Zürcher Münsterbrücke geht es am Mittwoch hektisch zu und her – die Brücke verwandelt sich in ein filmreifes Set der 1920er-Jahre, wie Blick vor Ort beobachtet. Wer steckt hinter dem gross angelegten, mysteriösen Filmprojekt?

Darum gehts Migros feiert 100-jähriges Jubiläum mit Werbefilm in Zürcher Altstadt

Statisten in 1920er-Jahre-Kostümen und Oldtimer-Buicks prägen das Filmset

Würde man an diesem Mittwochmorgen vor der Zürcher Münsterbrücke stehen, hätte man das Gefühl, in der Zeit zurückgereist zu sein. Über das Kopfsteinpflaster rollen zwei Buick-Oldtimer aus den späten 1920er-Jahren. Frauen in den berühmten «Flapperkleidern» der «Roaring Twenties» und Männer in Anzügen mit Nadelstreifen- oder Karo-Muster spielen Statisten, die gemächlich durch Zürich schlendern.

Was ist da los? Blick weiss: Beim Grossaufgebot in der Zürcher Altstadt handelt es sich nicht etwa um eine Hollywood-Produktion, sondern um einen Werbefilm zum 100-jährigen Bestehen des orangen Riesen. Das bestätigt die Migros-Medienstelle auf Anfrage. «In einem Werbefilm präsentieren wir die historischen Ereignisse rund um die Gründung der Migros. Alles Weitere bleibt vorerst eine Überraschung», heisst es.

Für das umfangreiche Jubiläumsprogramm unter dem Motto «Merci» lässt sich die Migros nicht lumpen: Ob eine «Merci-Tour» mit dem mobilen Theater «Das Zelt», die Wiedereinführung des «Merci-Bus» von 1986 oder eben aufwendige Werbeprojekte wie dieses. Ziel der Migros ist es, sich bei der Kundschaft für ihre langjährige Treue zu bedanken.

