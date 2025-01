1/5 Medgate ermöglicht Patienten den telemedizinischen Zugang zu Beratung und Behandlung durch zahlreiche verbundene Ärztinnen und Ärzte. Foto: keystone-sda.ch

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Für Fritz S.* (62) ist das Mass voll. Seit mehreren Jahren arbeitet er beim Telemedizin-Pionier Medgate am Patientenempfang – also da, wo Personen für eine medizinische Beratung oder bei einem Notfall anrufen. Weil er noch ein paar Jahre bis zum Ruhestand hat, möchte er anonym bleiben. Die Sorge um die Patientinnen und Patienten sei aber so gross, dass er sich an die Öffentlichkeit wendet. «Bei uns leidet die Dienstleistungsqualität», klagt S., «und das schon seit einigen Jahren.»