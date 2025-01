Swatch-Chef Nick Hayek schaut auf ein schwieriges Jahr zurück. Foto: Keystone



Der Umsatz von Swatch sank 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 14,6 Prozent auf 6,74 Milliarden Franken, wie Swatch am Donnerstag mitteilte. Um Währungseinflüsse bereinigt nahmen die Verkäufe um 12,2 Prozent ab. Analysten hatten im Durchschnitt organisch mit einem Rückgang von 9,6 Prozent gerechnet.



Der Betriebsgewinn EBIT brach in der Folge auf 304 Millionen Franken ein von 1,19 Milliarden im Vorjahr. Das führte zu einer Marge von lediglich noch 4,5 Prozent nach 15,1 Prozent 2023. Unter dem Strich blieb ein Reingewinn von 219 Millionen (-75%). Analysten hatten 412 Millionen erwartet.



Den Aktionären will Swatch eine Dividende in Höhe von 4.50 Franken je Inhaberaktie bezahlen. Für 2023 erhielten sie 6.50 Franken.



Im Ausblick gibt sich Swatch für den weiteren Geschäftsverlauf zuversichtlicher: Das Unternehmen erwarte 2025 eine positive Umsatzentwicklung in Lokalwährungen, basierend auf guten Verkäufen im Dezember ausserhalb von China sowie geplanten Produktneuheiten in allen Preissegmenten, hiess es.

+++ Update folgt +++