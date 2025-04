Heftiger Gewinneinbruch bei VW

Volkswagen hat auch im Jahr 2025 zu kämpfen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Volkswagen verzeichnet Gewinneinbruch im ersten Quartal 2025

VW kämpft mit CO2-Rückstellungen und Dieselskandal in Europa

Gewinnrückgang um 41 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro

2024 war ganz mies – jetzt startet Volkswagen auch schlecht ins Jahr 2025. Der VW-Konzern meldet einen Gewinneinbruch: Unter dem Strich ging der Gewinn im ersten Quartal im Jahresvergleich um knapp 41 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro zurück. Das teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen in Wolfsburg (D) mit.

Zum einen machen dem deutschen Autobauer die bereits bekannten milliardenschweren Sonderbelastungen zu schaffen. Die CO 2 -Rückstellungen in Europa sowie Rücklagen für den Dieselskandal sorgten für Kosten von 1,1 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stürzt darum um 37 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro ab. In den ersten drei Monaten zeigten sich aber auch Probleme im chinesischen Markt, wo VW spürbar weniger verdiente. Mit seinen Batteriegeschäften fuhr VW einen höheren Verlust ein.

Die Jahresprognose bestätigte der Konzern – jedoch enthält sie weiter keine Zolleffekte der Handelspolitik des US-Präsidenten Donald Trump.

Finanzchef gibt sich optimistisch

«Wie erwartet, ist der Volkswagen-Konzern mit gemischten Ergebnissen ins Geschäftsjahr gestartet», sagte Arno Antlitz, Finanzchef der Volkswagen Group, der Mitteilung zufolge. «Unsere Autos kommen sehr gut bei unseren Kunden an. Der Auftragseingang in Westeuropa ist deutlich gestiegen, und unsere Auftragsbücher füllen sich schnell.» Der Absatz von E-Autos habe sich in Westeuropa deutlich erhöht.

«Gerade, weil die weltweiten ökonomischen Rahmenbedingungen gegenwärtig so unsicher sind, müssen wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir selbst beeinflussen können», sagte Antlitz. «Das heisst: Zu unserem starken Angebot an Fahrzeugen müssen wir eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur sicherstellen, damit wir auch in einer sich schnell verändernden Welt erfolgreich bleiben.»