Wende bei der Hotelplan-Übernahme-Saga: Der britische Ferienhausgigant Awaze soll statt Hometogo das Rennen um Interhome machen. Der Rest würde an einen anderen Bieter wie Dertour gehen.

Plötzlich taucht ein neuer Name im Hotelplan-Poker auf

Plötzlich taucht ein neuer Name im Hotelplan-Poker auf

1/7 Der britische Ferienhausvermittler Awaze soll im Rennen um Hotelplan-Tochter Interhome in der Poleposition stehen. Foto: Awaze

Auf einen Blick Awaze könnte statt Hometogo Hotelplan-Ferienhausvermittler Interhome übernehmen

Migros-Verkauf von Hotelplan verzögert sich wegen behördlicher Abklärungen – etwa in Grossbritannien

Awaze ist in 36 Ländern tätig und gehört zu Europas grössten Ferienhausvermittlern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Ist Hometogo raus aus dem Rennen um die Hotelplan Group? Der luxemburgische Ferienhausvermittler galt, im Gespann mit der Dertour Group, als heissester Kandidat bei der Übernahme der Migros-Reisetochter. An die Öffentlichkeit gelang das Interesse von Hometogo an Interhome – dem Ferienhausvermittler der Hotelplan Group – durch eine Börsenmitteilung.

Doch nun taucht plötzlich ein neuer Name beim Übernahme-Poker auf. Nicht Hometogo soll zum Handkuss kommen soll, sondern Awaze. Das hat Blick aus gut informierten Kreisen erfahren.

Das Unternehmen aus der östlichsten britischen Stadt Lowestoft ist in 36 Ländern tätig, darunter der Schweiz. Und gehört damit zu den grössten Ferienhausvermittlern in Europa. Zum Awaze-Portfolio zählen diverse Reise-Marken wie Novasol, Fincallorca oder Cottages.com.

Besonders interessant: Awaze ist Teil von Platinum Equity. Die Private-Equity-Gesellschaft übernahm 2018 für 1,3 Miiliarden Dollar das Ferienhaus-Vermietungsgeschäft von Wyndham Worldwide und benannte dieses anschliessend in Awaze um. Seitdem hat Letzterer sein Portfolio durch strategische Wachstumsinitiativen erweitert. Für weitere Zukäufe steht haufenweise Geld bereit.

Der Link zu Grossbritannien

Eigentlich wollte die Migros spätestens Ende 2024 verkünden, wer die Hotelplan Group kauft. Daraus wurde nichts. Als Grund gab Migros-Boss Mario Irminger (59) gegenüber dem SonntagsBlick an, dass es noch behördliche Abklärungen brauche. Interessant: Solche Abklärungen seien beispielsweise in Grossbritannien nötig.

Zur Hotelplan Group gehört auch die Tochtergesellschaft Hotelplan UK mit Sitz im englischen Farnborough. Diese umfasst vier Marken – Inghams, Inntravel, Explore und Santa's Lapland, die vor allem im Ski-, Wander- und Veloferienbereich tätig sind. Bezog sich Irmingers Aussage vielleicht auf den Verkauf von Hotelplan UK?

Dass Awaze im Rennen sein soll, würde jedenfalls die These stützen, dass Interhome separat zum Rest verkauft wird. Also Awaze das lukrative Ferienhausgeschäft übernimmt und das übrige Veranstaltergeschäft an einen anderen Bieter wie Dertour gehen würde. Sowohl Hometogo als auch Awaze liessen Anfragen von Blick unbeantwortet.