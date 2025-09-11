Das passiert mit den 25 Alnatura-Filialen in der Schweiz

Seit Ende Juli ist klar, dass die Schweiz sämtliche Alnatura-Filialen verliert. Jetzt hat die Migros Zürich einen Abnehmer für die Ladenflächen gefunden. Der deutsche Drogerie-Riese Müller spielt dabei eine entscheidende Rolle.

1/7 Ende 2025 schliessen alle Alnatura-Filialen in der Schweiz. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Migros beendet Alnatura-Partnerschaft, Müller übernimmt zehn Filialen

Migros verhandelt für individuelle Lösungen bei sieben Standorten

27 Millionen Franken investiert Müller in Schweizer Wachstum Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Anfang Jahr machte die Migros reinen Tisch bei Alnatura. Die Zürcher Regionalgenossenschaft verlängerte den Franchise-Vertrag nach 13 Jahren nicht mehr. Im Juli wird klar: Der deutsche Bio-Markt findet keinen Partner für die Weiterführung der 25 Filialen. Es ist das Aus für Alnatura in der Schweiz. Jetzt teilt die Migros mit, was mit den in der ganzen Schweiz verteilten Standorten passiert.

Am 30. Dezember werden die meisten Läden ein allerletztes Mal öffnen. Die Filialen Zürich Niederdorf und Wädenswil schliessen bereits Ende September. Die meisten Standorte gehen zu Müller. Der deutsche Drogerie-Gigant Müller übernimmt zehn Filialen, wie die Migros am Donnerstag verkündet. Vier Standorte bleiben in der Hand des orangen Riesen und werden intern genutzt. Bei vier weiteren Filialen laufen die Verträge aus. Für sieben Standorte steckt die Migros noch in Verhandlungen für individuelle Lösungen.

Das sind die Lösungen für die 25 Alnatura-Filialen:

Standort Müller Migros-interne Nutzung Individuelle Verhandlungen Auslaufender Vertrag Alnatura Baden





x Alnatura Basel Gerbergasse



x

Alnatura Basel Kirschgarten





x Alnatura Bern Aarbergergasse x





Alnatura Bern Bärenplatz





x Alnatura Bern Scheibenstrasse x





Alnatura Bülach Sonnenhof



x

Alnatura Luzern



x

Alnatura Meilen



x

Alnatura Solothurn



x

Alnatura Stäfa x





Alnatura St. Gallen x





Alnatura Thalwil x





Alnatura Uster x





Alnatura Wädenswil



x

Alnatura Winterthur Grüze x





Alnatura Winterthur Neuwiesen x





Alnatura Zug Metalli





x Alnatura Zürich Höngg

x



Alnatura Zürich Kreuzplatz x





Alnatura Zürich Limmatplatz

x



Alnatura Zürich City Löwenstrasse x





Alnatura Zürich Niederdorf



x

Alnatura Zürich Oerlikon Bauhof

x



Alnatura Zürich HB Sihlquai

x





Grossoffensive von Müller

Die Migros Zürich ist zuversichtlich, auch für die verbleibenden Standorte passende Nachmieter zu finden. «Diese können von inner- oder ausserhalb der Migros-Gruppe stammen», heisst es in der Mitteilung. Die Mitarbeitenden stehen derweil nicht komplett vor dem Nichts. Alle Filial-Mitarbeitenden von Alnatura erhalten ein Angebot zur Weiterbeschäftigung von der Migros, heisst es in der Mitteilung.

Der Drogerie-Konzern Müller expandiert derweil in der Schweiz munter weiter. Im März teilte der Handelskonzern mit, dieses Jahr neun neue Standorte in der Schweiz zu eröffnen. 27 Millionen Franken will der Handelskonzern in sein hiesiges Wachstum investieren. Im Juli hatte Müller noch 90 Schweizer Filialen, mit den neuen Alnatura-Lädenflächen knackt das Unternehmen nun erstmals die Marke von 100 Standorten.