Ein neues Ranking hat die Anbindung der Airports verglichen. Ein Flughafen bietet Nonstopflüge zu über 300 Zielen – Zürich mischt mit 200 auch in der Weltspitze mit. Derweilen fehlen einige Megastädte komplett in dieser Liste. Blick hat die Übersicht.

Die kleine Schweiz ist in Sachen Anbindung an die Welt verwöhnt. Gleich drei internationale Flughäfen stehen zur Verfügung. Und allein vom grössten davon, dem Flughafen Zürich, erreichen Herr und Frau Schweizer in der Sommersaison 2024 exakt 200 Ziele weltweit mit einem Nonstopflug, dies mit 62 Airlines.

Damit schafft es der Flughafen Zürich allerdings ganz knapp nicht in die Top 20 der am besten vernetzten Flughäfen der Welt. Das Luftfahrt-Analyseunternehmen Cirium hat soeben die aktuellste Liste dazu veröffentlicht, mit Stichdatum 30. Juni 2024. Und diese bietet einige Überraschungen.

Europa dominiert

Auf Rang 1 steht der 2018 eröffnete Flughafen Istanbul. Von hieraus hat man die Wahl aus 309 Nonstopzielen. Das Mega-Drehkreuz verdankt seine Spitzenposition der Fluggesellschaft Turkish Airlines, die allein über 130 Länder anfliegt. Gut zu wissen: Turkish fliegt ab Zürich bis zu viermal täglich nach Istanbul, was viele Umsteigemöglichkeiten bietet.

Auf den Plätzen 2 bis 4 folgen die westeuropäischen Schwergewichte: Frankfurt (296 Ziele), die Basis von Swiss-Mutter Lufthansa, sowie Paris Charles-de-Gaulle (282) und Amsterdam-Schiphol (270). Auch zu diesen Flughäfen gibt es täglich zahlreiche Verbindungen ab Zürich.

Auf den weiteren Plätzen folgen Flughäfen aus den USA, aus den V.A.E. und aus China: Chicago (270), Dubai (269), Dallas (261), Shanghai-Pudong (243) und Atlanta (237). Letzteren dürften Luftfahrt-Kenner weiter vorne platziert erwartet haben – aber Delta liegt nur auf Rang 1 in der Kategorie «verkehrsreichster Flughafen», nicht bei der Anzahl Zielen.

Überraschenderweise folgt danach Rom (234), noch vor London-Heathrow (221) oder München (217). Immerhin ist London die einzige Stadt mit zwei Flughäfen in den Top 20 – auch Gatwick schafft es in die Liste. Dazu bleibt London mit sechs Drehkreuzen die Stadt mit dem verkehrsreichsten «Flughafensystem» der Welt.

Diese Flughäfen fehlen

Einige Schwergewichte schaffen es gar nicht in die Top 20. So findet sich beispielsweise keiner der drei New Yorker Grossflughäfen in der Liste: JFK bietet 193 Ziele, Newark deren 181 und LaGuardia 85. Auch das Drehkreuz von Etihad Airways, Abu Dhabi (129), fehlt. Oder der «weltbeste Flughafen» Doha (182), das Drehkreuz von Qatar Airways.

Ebenfalls überraschend ist das Fehlen von Flughäfen aus Megastädten wie Tokio (Narita bietet 117 Ziele, Haneda 102), Delhi (144), São Paulo (106) oder Mexiko-City (97).

Zürich könnte bald die Top 20 schaffen

Die genaue Zahl der Direktverbindungen variiert aufgrund saisonaler Änderungen und Anpassungen im Flugplan. Es zeigt sich aber klar: Der Flughafen Zürich ist einer der am besten angebundenen Flughäfen der Welt. Mit den neuen A350 von Edelweiss und dem einen oder anderen neuen Ziel schafft es Zürich vielleicht gar bald in die Top 20.