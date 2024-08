Toyota wird den Betrieb aller 14 Werke in Japan wegen des herannahenden Taifuns Shanshan von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen aussetzen.

Toyota schliesst alle Werke in Japan!

Der japanische Autohersteller Toyota sieht sich aufgrund eines Taifuns zu einer drastischen Massnahme gezwungen.

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Der grösste Autohersteller der Welt legt eine Zwangspause ein: Toyota wird von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen Ortszeit sämtliche 14 Werke in Japan schliessen. Dies berichtet die Wirtschaftszeitung «Nikkei». Grund ist der Taifun Shanshan, der ab Mittwochabend Japan mit voller Stärke treffen dürfte.

Der japanische Automobilhersteller wird am Donnerstagmorgen entscheiden, ob er den Betrieb der japanischen Werke wieder aufnehmen wird, so «Nikkei» weiter.

Der Taifun Shanshan ist bereits der zehnte in diesem Jahr. Japans Wetterbehörde gab am Mittwoch eine seltene Sonderwarnung vor dem Taifun für weite Teile der Präfektur Kagoshima im Südwesten des Landes heraus. Hohe Wellen und heftige Sturmböen werden erwartet. Die Rede ist von «lebensbedrohlichen Umständen». Nicht nur Toyota, auch die Bevölkerung sollte sich darauf vorbereiten, so die Wetterbehörde Japans.