Nvidia investiert 5 Milliarden Dollar in Intel, um gemeinsam Produkte für Rechenzentren zu entwickeln.

Die für ihre KI-Chips und Grafikkarten bekannte US-Firma Nvidia hat ein grosses Aktienpaket vom zuletzt strauchelnden Prozessorhersteller Intel beteiligt. (Symbolbild) Foto: JOHN G. MABANGLO

Darum gehts Nvidia erwirbt Beteiligung an Intel für gemeinsame Produktentwicklung

China verbietet heimischen Tech-Giganten den Kauf von Nvidia-KI-Chips

Nvidia investiert 5 Milliarden Dollar in Intel-Beteiligung für Rechenzentrum-Produkte

Der Chiphersteller Nvidia wird für 5 Milliarden Dollar eine Beteiligung am Kapital von Intel erwerben, um gemeinsam Produkte zu entwickeln. Dies teilten die beiden US-Unternehmen am Donnerstag gemeinsam mit.

Mit dieser Vereinbarung wollen Nvidia und der Halbleiterproduzent Intel mehrere Generationen von Produkten für Rechenzentren entwickeln. Der gegenwärtige Boom Künstlicher Intelligenz (KI) ruft einen enormen Bedarf an besonders leistungsfähigen Chips hervor.

Die Meldung kommt einen Tag nach dem China-Hammer: Die Internetbehörde in Peking hat heimische Tech-Giganten wie Tiktok-Herausgeberin ByteDance und Alibaba angewiesen, keine KI-Chips von Nvidia mehr zu kaufen. Laufende Bestellungen mussten sofort gestoppt werden.