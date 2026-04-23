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Mc Hero aus Zürich
Denner verkauft Ćevapčići von umstrittenem Rapper

Mc Hero hat mit Čići eigene Ćevapčići aus Schweizer Rindfleisch produziert. Der Rapper ist umstritten. Jetzt verkauft Denner seine Ćevapčići.
Publiziert: vor 13 Minuten
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