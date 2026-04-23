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Denner verkauft Ćevapčići von Mc Hero
Mc Hero aus Zürich
Denner verkauft Ćevapčići von umstrittenem Rapper
Mc Hero hat mit Čići eigene Ćevapčići aus Schweizer Rindfleisch produziert. Der Rapper ist umstritten. Jetzt verkauft Denner seine Ćevapčići.
Publiziert: vor 13 Minuten
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