DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Wirtschaft
«Max Throat Care»: So wirbt Ricola in den USA
«Max Throat Care»
So wirbt Ricola in den USA
In den USA gibt es Schweizer Bonbons Ricola zu kaufen. Das zeigen sie in einer klischeehaften Werbung, inklusive Alphorn und Berge,
Publiziert: vor 33 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Wirtschaft
1:55
Familienausflug in die Berge
Das sind die günstigsten Gipfel der Schweiz
1:48
Blick-Reporterin in Bümpliz
«Der Schock bei den Betroffenen ist gross»
1:17
Riesiger Park mit Aussicht
Jugendstil-Villa in St. Gallen für 10 Millionen
2:39
Lex UBS erklärt
Diese Regeln will der Bund der Mega-Bank auferlegen
1:26
Jens Fehlinger (44)
«Zu Spitzenzeiten wird es zu Verspätungen kommen»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...