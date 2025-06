«Nichtstun ist keine Option» Postfinance muss sparen – 141 Jobs weg!

Die Postfinance will sparen und baut bis Ende November 141 Stellen ab. Betroffen seien grösstenteils Verwaltungsfunktionen in Bern, teilte die Finanztochter der Post am Donnerstag mit. Die Gewerkschaften sind entsetzt und kündigen Widerstand an.

Publiziert: 11:29 Uhr | Aktualisiert: vor 48 Minuten