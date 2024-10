Martin Schlegel hält erste Rede als SNB-Chef «Die geopolitischen Risiken sind sehr hoch»

Am Dienstagabend hat Martin Schlegel im Tessin seinen ersten Auftritt in seiner neuen Funktion als Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB) absolviert. Bei einem Referat in Bellinzona warf Schlegel auch einen Blick auf die globale Wirtschaftslage.