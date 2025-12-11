Petra Tschudin zur Schweizer Wirtschaft

Nun spricht Petra Tschudin – wieder auf Deutsch: «In der Schweiz schrumpfte das Bruttoinlandprodukt (BIP) im dritten Quartal. Der Rückgang war insbesondere auf die pharmazeutische Industrie zurückzuführen.» Diese Entwicklung führt die SNB auf Vorgezogene Exporte in die USA im ersten Halbjahr 2025 wegen den US-Strafzöllen zurück. «Die Wirtschaftsaussichten für die Schweiz haben sich mit den tieferen US-Zöllen und einer etwas besseren internationalen Entwicklung leicht aufgehellt», so Tschudin. Für das Gesamtjahr 2025 erwarte die Nationalbank ein BIP-Wachstum von knapp 1,5 Prozent. Für 2026 rechne die SNB mit einem leicht tieferen Wachstum von rund 1 Prozent.