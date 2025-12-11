Darum gehts
- SNB-Präsident Martin Schlegel belässt Leitzins unverändert, Nullzinsen bleiben bestehen
- Negativzinsen bleiben vorerst aus, Entscheidung wird an Medienkonferenz erklärt
- SNB hatte zuvor den Leitzins sechsmal in Folge gesenkt
Medienkonferenz ist vorbei
Als alle Fragen durch sind, nutzt Martin Schlegel die Gelegenheit, um den Anwesenden für die Arbeit in diesem Jahr zu danken. «Ich wünsche allen einen guten Abschluss des Jahres und dann einen guten Start ins neue Jahr.» Nach 35 Minuten ist die Medienkonferenz damit beendet.
Schlegel über sein erstes Jahr als Präsident
Martin Schlegel steht nun seit rund einem Jahr an der Spitze der Nationalbank. Wie blickt er auf diese Zeit zurück? Viel will Schlegel dazu nicht sagen. Dann wendet er sich aber direkt an die Journalisten: «Schauen Sie uns genau auf die Finger, kommentieren Sie aktiv.»
Was bedeutet der tiefere US-Strafzoll aus Sicht der SNB?
Zur Sprache kommt auch noch der amerikanische Strafzoll, der nun rückwirkend per 14. November auf 15 Prozent gesunken ist, wie seit gestern bekannt ist. Weil die Schweiz nun den gleichen Zoll wie die EU habe, gebe es nun für hiesige Firmen gleiche Voraussetzungen im Vergleich mit der europäischen Konkurrenz, so Schlegel. «Gleichzeitig besteht nun Klarheit.» Beides dürfte sich positiv auf die Schweizer Wirtschaft auswirken.
Wie sieht die SNB die Klagen der UBS über die höher Eigenkapitalanforderungen?
Die UBS macht stark mobil gegen die höheren Eigenkapitalvorschriften des Bundes, die auf die Grossbank zukommen könnte. Ein Journalist fragt, was die SNB davon halte. Präsident Schlegel übergibt für die Antwort an seinen Vize Martin. Dieser lässt sich nicht wirklich auf die Äste heraus. «Es ist wichtig für die Schweiz, eine gute Regelung für eine Bank dieser Grösse zu haben.» Es sei für unser Land ein grosser Vorteil, eine solch grosse Bank wie die UBS zu haben.
Warum hat die SNB die Prognose für das BIP-Wachstum erhöht?
Die SNB rechnet für dieses Jahr mit einem BIP-Wachstum von 1,5 Prozent – ein leicht höherer Wert als bei früheren Prognosen. Das habe damit zu tun, dass sich die wirtschaftliche Lage etwas verbessert habe, so Schlegel. Etwa dank der tieferen US-Strafzöllen für die Schweiz. «Zudem ist das Jahr schon weit fortgeschritten, da lassen sich Prognosen einfacher erstellen.»
Wird es 2026 Negativzinsen geben?
Nun eine Frage zu negativen Zinsen. Martin Schlegel: «Wenn es erforderlich ist, führen wir Negativzinsen ein.» Der Frage, ob sich die Wahrscheinlichkeit dafür nun erhöht habe, weicht der Präsident aus. «Wir schauen von Lagebeurteilung zu Lagebeurteilung. Darum kann ich das nicht beantworten.»
Jetzt stellen die Journalisten ihre Fragen
Nun sind bereits die anwesenden Journalisten mit ihren Fragen dran. Was sind wichtige wirtschaftliche Treiber im nächsten Jahr, welche die Inflation 2026 stabilisieren werden? Martin Schlegel rechnet mit einer leicht tieferen Arbeitslosigkeit. Und: «Die Lohnerhöhungen werden im nächsten Jahr nicht Null sein.» Das helfe, die Inflation zu stabilisieren.
Petra Tschudin zur Schweizer Wirtschaft
Nun spricht Petra Tschudin – wieder auf Deutsch: «In der Schweiz schrumpfte das Bruttoinlandprodukt (BIP) im dritten Quartal. Der Rückgang war insbesondere auf die pharmazeutische Industrie zurückzuführen.» Diese Entwicklung führt die SNB auf Vorgezogene Exporte in die USA im ersten Halbjahr 2025 wegen den US-Strafzöllen zurück. «Die Wirtschaftsaussichten für die Schweiz haben sich mit den tieferen US-Zöllen und einer etwas besseren internationalen Entwicklung leicht aufgehellt», so Tschudin. Für das Gesamtjahr 2025 erwarte die Nationalbank ein BIP-Wachstum von knapp 1,5 Prozent. Für 2026 rechne die SNB mit einem leicht tieferen Wachstum von rund 1 Prozent.
Inflation in USA und EU
Die Nationalbank gehe davon aus, dass die Weltwirtschaft über die nächsten Quartale moderat wachsen werde, so Martin weiter. «Die Inflation dürfte in den USA noch einige Zeit erhöht bleiben.» Für die Eurozone geht die SNB bei der Inflation hingegen von einem Wert nahe am Zielwert aus. «Die Unsicherheit hat im Vergleich zur letzten Lagebeurteilung etwas abgenommen», so Martin.
SNB-Vize Antoine Martin über internationale Risiken
Schlegel übergibt seinem Vize Antoine Martin. Dieser spricht auf Französisch über die Entwicklungen in der Weltwirtschaft. «Die US-Zölle und die handelspolitische Unsicherheit belasteten zwar die globale Konjunktur, doch dieWirtschaftsentwicklung blieb in vielen Ländern bisher widerstandsfähiger als angenommen», so Martin Die Inflation blieb in den USA erhöht, während sie sich in der Eurozone nahe dem Zielwert bewegte.
