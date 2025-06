1/2 Brillenkönig Marc Fielmann erklärt ... Foto: Philippe Rossier

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Wenn Brillenkönig und Multimilliardär Marc Fielmann (35) ein Land bereist, besucht er die Filialen vor Ort. So auch nach seinem Auftritt am diesjährigen Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken BE, wo er über den Generationenwechsel in seinem Familienunternehmen sprechen wird. Am Freitag und Samstag will der Fielmann-Chef dann gut ein halbes Dutzend Filialen in der Schweiz besuchen.

Blick: Marc Fielmann, wenn Sie in den Filialen sind, werden Sie dann auch persönlich Brillen verkaufen?

Marc Fielmann: Das kommt darauf an, wie gut besucht das Geschäft ist. Hat es gerade weniger Leute, rede ich mehr mit den Kolleginnen und Kollegen. Ist viel los, dann helfe ich gerne an der Front aus.