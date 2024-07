Bolsonaro verhökerte offizielle Staatsgeschenke privat

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro soll offizielle Staatsgeschenke verscherbelt haben.

AFP Agence France Presse

Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro (69) soll ihm von Staatsgästen überreichte offizielle Geschenke privat verscherbeln lassen haben. Es gehe um Uhren und andere Luxusgeschenke im Wert von umgerechnet gut 1,1 Millionen Euro (1,069 Millionen Franken), heisst es in einem am Montag veröffentlichten Polizeibericht. Mitarbeiter Bolsonaros hätten die teuren Gaben im Ausland verkauft – «mit dem Ziel der unrechtmässigen Bereicherung des damaligen Präsidenten».

Die brasilianische Bundespolizei hatte in der vergangenen Woche empfohlen, Bolsonaro wegen Geldwäsche und anderer Straftaten im Zusammenhang mit nicht deklarierten Schmuck-Schenkungen zwischen 2019 und 2022 anzuklagen. In dem am Montag bei Gericht eingereichten Unterlagen dazu hiess es nun, das durch den Verkauf der Geschenke erzielte Geld sei letztlich «unter Umgehung des normalen Bankensystems» an Bolsonaro gegangen. Zudem werden in den fast 500 bei Gericht eingereichten Seiten die fraglichen Schmuckstücke wie Rolex-Uhren und Chopard-Diamantschmuck genau aufgelistet.

Der Anwalt des rechtsextremen Ex-Präsidenten wies die Vorwürfe zurück. Staatschefs hätten «keinen direkten oder indirekten Einfluss» darauf, was mit offiziellen Geschenken geschehe, erklärte Paulo Cunha im Onlinedienst X.