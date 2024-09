Die Swiss stattet ihre Flugzeuge auf nächstes Jahr hin mit einer neuen Kabine aus. Bei der Planung hat sie sich aber verrechnet: Die Sitze in der Luxusklasse sind zu schwer. Das sorgt auch bei den Swiss-Angestellten für Ärger.

Selbst das Personal ist über die zu schwere First Class empört

Selbst das Personal ist über die zu schwere First Class empört

1/5 Die Swiss-Flieger kriegen nächstes Jahr eine neue Kabine.

Die neue First Class der Swiss sorgt für Stirnrunzeln – und mittlerweile auch für mächtig Ärger beim eigenen Personal, wie CH Media berichtet. Das Problem? Die Sitze in der Luxusklasse sind schwerer als zuerst angenommen. Dadurch verschiebt sich der Schwerpunkt der A330-Langstreckenflugzeuge so sehr nach vorne, dass ein Gegengewicht nötig ist.

Die Lösung mutet bizarr an: Die Swiss plant, ab Winter 2025 Bleiplatten ohne jeglichen Zusatznutzen einzubauen – ausschliesslich zur Schwerpunktkorrektur. Intern ist von 1,5 Tonnen die Rede. Ein ziemlich grosses Gewicht, das «unnütz» um den Globus fliegen soll. Die Swiss hat 14 Flugzeuge vom A330-Typ im Einsatz.

80 Prozent bewerten mit «Daumen runter»

Die Gewichtspanne griffen Medien auf der ganzen Welt auf. Es sind Schlagzeilen, die so gar nicht den Nachhaltigkeitsbemühungen der Schweizer Airline entsprechen. «Ökologisch ist das natürlich äusserst unschön», wird ein Swiss-Insider im Artikel zitiert.

Auch intern kommt die Massnahme nicht gut an. Das zeigt ein Beitrag im Intranet der Lufthansa-Tochter. Dort erklärte das Unternehmen ausführlich die Gründe für den Einbau der Bleiplatten. Das Verdikt der Mitarbeiter ist eindeutig: Rund 200 Personen bewerteten den Artikel mit «Daumen runter», nur 50 mit «Daumen hoch». 4 von 5 Angestellten sind also nicht erfreut über die Massnahme.

Alternativen sind nicht plausibel

Gemäss der Swiss wurden diverse Alternativen geprüft, um das Schwerpunktproblem anderweitig zu lösen. Mehr Economy-Sitze im hinteren Teil des Flugzeugs, sowie Änderungen bei Destinationen und Fracht seien für die Swiss aber nicht plausibel. «Wir haben das verworfen, weil wir auch dem Komfort unserer Passagiere in der Economy Class Rechnung tragen wollen», so die Airline in ihrem Intranet.

Mit dem neuen First-Class-Kabinenkonzept will sich die Swiss von der Konkurrenz abheben. Ab Ende 2025 soll es dort Suiten mit individueller Belüftung und Heizung geben. Nun muss die Swiss aber zuerst nicht nur die Balance ihrer Flieger, sondern auch die Stimmung ihrer Mitarbeiter wieder ins Lot bringen.

Werbung