Die Fluggesellschaft Edelweiss und ihre Piloten haben sich doch noch auf die Eckwerte eines neuen Gesamtarbeitsvertrags (GAV) geeinigt. Im Frühling hatte der Pilotenverband Aeropers die Verhandlungen abgebrochen. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Dies teilte Aeropers am Dienstag in einem Communiqué mit. «Wir sind froh, dass wir mit der Geschäftsleitung der Edelweiss eine Einigung erzielen konnten», erklärte Aeropers-Präsident Clemens Kopetz. Seit Anfang Juli haben die Cockpitangestellten der Edelweiss ohne gültigen GAV gearbeitet, nachdem der Pilotenverband Mitte April die GAV-Verhandlungen abgebrochen hatte und der alte GAV ausgelaufen war.

«Der neue Vertrag sieht nebst finanziellen Verbesserungen insbesondere auch Verbesserungen in der sozialen Planbarkeit der Pilotinnen und Piloten vor», schrieb Aeropers am Dienstag. Nun müssen die Eckpunkte der Einigung in einen neuen GAV eingearbeitet werden.

Anschliessend wird der neue GAV unter den Edelweiss-Mitgliedern von Aeropers abgestimmt. «Es ist das gemeinsame Ziel der Verhandlungspartner, dass der neue GAV ab Herbst 2024 in Kraft tritt», schrieb der Pilotenverband weiter.