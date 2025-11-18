Kratzspuren an Etiketten, dunkle Schatten auf den Überwachungskameras und ein Alarm in der einsetzenden Abenddämmerung: Im Lager von Brack in Willisau LU deutet vieles auf eine pelzige Täterin hin, die sich nun offenbar zwischen den Versandkartons versteckt.

1/2 Ominöser Schatten: Auf den Aufnahmen der Überwachungskameras war ein kleines, flinkes Wesen zu sehen.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Brack

Am frühen Montagabend wurde im Lager von Brack in Willisau LU Alarm ausgelöst. Sicherheitskräfte rückten an, von einem möglichen Einbruch war zunächst die Rede. «Wir dachten erst, jemand würde durch die Regale schleichen», sagt Brack.Alltron-COO Thomas Gasser, der den Einsatz leitete.

Doch die Auswertung der Überwachungskameras hätte dann ein anderes Bild gezeichnet. «Auf den Aufnahmen war ein kleines, flinkes Wesen zu sehen», so Gasser. «Bei näherem Hinsehen haben wir dann gemerkt, dass es sich um eine Katze handelte.»

Die Etiketten hochpreisiger Produkte wurden zerstört

Ob der freche Vierbeiner für den Alarm verantwortlich ist, konnte noch nicht endgültig geklärt werden. «Die Katze scheint aber zumindest nichts kaputt gemacht zu haben», berichtet Gasser. «Bis auf einige Etiketten hochpreisiger Produkte. Die hat sie zerkratzt.»

Aufgrund ihres Äusseren habe man sie intern «Blacky» getauft. Die vermeintliche Täterin, die laut Gasser «eher grummelig aussieht und nicht gerade auf der Suche nach Streicheleinheiten ist», konnte bisher nicht gefasst werden. «Es ist gut möglich, dass sich das Büsi noch irgendwo im Lager herumtreibt.»

Für eine Katzenjagd bleibe aktuell zudem kaum Zeit. «Wir können uns gerade nicht um Blacky kümmern, denn nächste Woche steht die Black Week an, und da haben wir so schon genug zu tun», meint Gasser und schiebt seinen Notizblock in die Brusttasche.

Was sich genau im Lager abgespielt hat, bleibt damit offen. Und wer demnächst ein Paket von Brack erhält, sollte sich nicht wundern, wenn vielleicht ein schwarzes Katzenhaar mitgeliefert wird ...