Liridona Makica (31) «Es hat einen grossen Wandel gegeben»

Im Zürcher Kongresshaus hat sich am Samstagabend die albanische Diaspora in der Schweiz gefeiert. Blick war an der Party dabei. Liridona Makica (31) gewann mit ihrem Start-up Spitex Dona den Preis für die Unternehmerin des Jahres.