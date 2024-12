1/5 Wer alle Abzüge korrekt macht, kann Steuern sparen. Foto: Keystone

Auf einen Blick Steuern optimieren durch Spenden, Vorsorge und Abzüge für Krankheitskosten

Maximal 7056 Franken pro Jahr in die dritte Säule einzahlen

Für langfristiges Sparen bietet sich ein ETF-Sparplan an Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Die Schweizerinnen und Schweizer blicken nicht gerade optimistisch aufs neue Jahr: Ein Drittel rechnet damit, dass sich die finanzielle Situation 2025 verschlechtern wird. Grösste Sorge bereiten dabei die Krankenkassen-Prämien, zeigt eine Umfrage von Comparis. Umso wichtiger ist es deshalb, seine Steuern noch schnell zu optimieren und sich finanziell für 2025 zu wappnen:

Steuern optimieren

Bei den Steuern kann man von verschiedenen Abzügen profitieren. Beispielsweise beim Spenden. Wer sein versteuerbares Einkommen also senken will, kann bis Ende Jahr noch eine grosszügige Spende machen: minimal 100 Franken, maximal 20 Prozent des Nettoeinkommens.

In der Steuererklärung kann man auch Krankheits- und Unfallkosten abziehen – sofern die Kosten 5 Prozent des Nettoeinkommens übersteigen. Abzüge machen können auch Personen, die bedürftige Personen wie einen erkrankten Elternteil finanziell unterstützen. Zudem können Kosten für die Krippe oder eine private Kinderbetreuung abgezogen werden.

Vorsorgen

Steuern spart auch, wer in die dritte Säule einzahlt. Und dabei sorgt man erst noch fürs Alter vor. Dabei kannst du pro Jahr maximal 7056 Franken einzahlen oder eben weniger. Das Geld muss einfach bis zum 31. Dezember überwiesen worden sein.

Auch wer die berufliche Vorsorge – die 2. Säule – freiwillig aufstockt, spart damit Steuern. In beiden Fällen ist das Geld jedoch danach blockiert und kann nur zu bestimmten Zwecken – wie einen Hauskauf – bezogen werden. Eingezahlt werden sollte also nur Geld, das man langfristig nicht braucht.

Altlasten begleichen

Hast du noch offene Rechnungen herumliegen? Dann bezahl die am besten noch in diesem Jahr. Denn dadurch sinkt dein steuerbares Vermögen. Auch die ersten Krankenkassen-Rechnungen fürs neue Jahr könnte man bereits begleichen.

Da gibt es auch die Möglichkeit, die Grund- oder auch Zusatzversicherung bereits für das ganze Jahr im Voraus zu bezahlen. Je nach Kasse profitiert man dabei von einem Skonto zwischen 0,5 und 2,0 Prozent. Auch wer die Prämien jeweils für ein halbes Jahr begleicht, kann dank Skonto sparen.

Sparen

Am besten fängst du 2025 gleich wieder an zu sparen. Da der Leitzins aber nur noch bei 0,5 Prozent liegt, gibt es aufs Sparkonto kaum mehr Zinsen. Für langfristige Sparer eignet sich beispielsweise ein ETF-Sparplan. Das geht auch monatlich mit nur wenig Geld, wie beispielsweise 20 Franken. Wer nicht gleich einen Sparplan will, kann auch selbst in ETFs oder Anlagefonds investieren.