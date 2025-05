UBS-Ökonomen malen wegen Trump jetzt schwarz

UBS-Ökonomen erwarten wegen Trump langsames Wachstum (Symbolbild). Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Darum gehts Schweizer Wirtschaft dümpelt vor sich hin. Schuld daran ist Donald Trump

Trumps Zölle führen zu Abkühlung der Weltwirtschaft, aber keine globale Rezession

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Laut den Ökonomen der UBS wird die Schweizer Wirtschaft im laufenden und kommenden Jahr vor sich hindümpeln. Schuld daran ist Donald Trump.

Denn der US-Präsident habe mit der Einführung weitreichender Zölle eine Zäsur im globalen Handel herbeigeführt, heisst es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Dies werde zu einer deutlichen Abkühlung der Weltwirtschaft führen.

Immerhin: Eine globale Rezession zeichne sich nicht ab, so die Experten der Grossbank. Denn letzten Endes dürften Trumps Zölle ihrer Meinung nach nicht so hoch ausfallen wie am «Liberation Day» angekündigt.

Gleichwohl zeichne sich in der Schweiz für 2025 lediglich ein Wachstum von 1,0 Prozent ab und für 2026 von 1,2 Prozent (sporteventbereinigt). Diese Werte lägen deutlich unter dem langfristigen Trend. Dadurch werde auch die Arbeitslosenquote auf über 3 Prozent ansteigen.

Trumps Zölle sorgen laut einer Umfrage der UBS bei 800 Schweizer Firmen, die über einen Aussenhandelsbezug verfügen, denn auch für rote Köpfe. Rund 70 Prozent erwarten negative Auswirkungen auf ihr Unternehmen.

Die Firmen wollen die Zoll-Kosten grundsätzlich auf die Verkaufspreise schlagen. Es werde aber auch über eine «Erhöhung der Effizienz» nachgedacht, also über Sparprogramme.