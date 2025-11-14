Coop entwickelt mit Food-Start-ups neue Produkte

Coop testet nachhaltige Lebensmittel: Mit Start-ups wie Kokomodo und Pacifico Biolabs prüft der Detailhändler Schokolade aus Laborkakao und Fleischalternativen auf Pilzbasis. Ziel ist die Entwicklung umweltfreundlicher Proteinquellen und Schokoladenprodukte.
Coop prüft mit einem Start-up Möglichkeiten für Schokolade auf Basis von im Labor kultiviertem Kakao. (Archivbild)
Coop testet mit zwei Start-ups neue Möglichkeiten für nachhaltigere Lebensmittel. Unter anderem prüft der Detailhändler Schokolade auf Basis von Laborkakao sowie Fleischalternativen auf Pilzbasis.
Dazu arbeitet Coop mit dem israelischen Kakao-Start-up Kokomodo und dem deutschen Unternehmen Pacifico Biolabs zusammen, wie aus einer Mitteilung vom Freitag anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Open-Innovation-Plattform Kickstart hervorgeht. Damit will Coop umweltfreundliche Proteinquellen und Schokoladenprodukte entwickeln.
Kickstart Innovation hat seit 2015 über 400 Innovationsdeals zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen ermöglicht. Die Jungunternehmen erhielten so über 3,1 Milliarden Franken an Finanzierung. In diesem Rahmen startete Coop einst auch die Zusammenarbeit mit dem Fleischersatzhersteller Planted.
