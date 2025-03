1/4 Beim Ausfallen der Online-Steuererklärung gibts dieser Tage Probleme. Foto: Keystone

Darum gehts Technische Probleme bei Online-Steuererklärung im Kanton Zürich am Wochenende

Finanzdirektion bedauert Unannehmlichkeiten und arbeitet an einer Lösung

Daniel Hügli Chefredaktor

Wer am Wochenende die Steuererklärung im Kanton Zürich online ausfüllen wollte, wurde auf eine Geduldsprobe gestellt. Am Sonntag kam es den ganzen Tag zu Verzögerungen und Ausfällen. Die Mitteilungen auf der Website von ZHprivate Tax reichten von «Der Server konnte nicht rechtzeitig eine Antwort geben. Bitte versuchen Sie es später erneut» bis «Aufgrund von Wartungsarbeiten an unserem System ist ZH Services momentan nicht erreichbar». Letzte Meldung erschien zwischen 13 Uhr und etwa 14.30 Uhr, als gar nichts mehr lief und der Speicherprozess bei Steuererklärungen, die in Bearbeitung waren, in der Endlosschlaufe drehte.

«Das Steueramt bedauert die Unannehmlichkeiten sehr und arbeitet intensiv an einer Lösung», teilt die Finanzdirektion des Kantons Zürich am Montag nun mit. Sie bestätigt in der Mitteilung die erneuten Probleme am Sonntag. Die Online-Steuererklärung des Kantons Zürich sei nur zeitweise eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung gestanden.

«Verlangsamte Performance»

Bereits am letzten Wochenende kam es zu ähnlichen Problemen, worüber Tages-Anzeiger und NZZ berichtet hatten. Am Dienstagabend letzter Woche hatte die Staatskanzlei des Kantons Zürich mitgeteilt, dass die Server wieder stabil liefen. Mit einer definitiven Entwarnung wollte man aber bis am Mittwoch zuwarten.

Hintergrund sei eine technische Störung im grundsätzlich funktionierenden System, «die sich bei den Benutzerinnen und Benutzern als verlangsamte Performance äussern kann», so die Finanzdirektion in der Mitteilung vom Montagmorgen. Das kantonale Steueramt verzeichne derzeit wie üblich in der zweiten Märzhälfte eine erhöhte Anzahl an Zugriffen.

Über 50 Prozent füllen Erklärung online aus

Die reguläre Eingabefrist für die Steuererklärung im Kanton Zürich endet am 31. März. Für Steuerpflichtige ist es wohl am sichersten, eine Fristerstreckung zu beantragen. Denn die Staatskanzlei teilt im Communiqué am Montag nicht mit, bis wann die Probleme gelöst sein könnten. Sie schreibt lediglich: «Der aktuelle Status des Systems ist jeweils auf der Webseite der Online-Steuererklärung ZHprivateTax ersichtlich.»

Im Jahr 2024 erledigten mehr als 50 Prozent aller Steuerpflichtigen im Kanton Zürich ihre Steuererklärung vollständig online. Schon 2021, dem Jahr der Einführung der unterschriftslosen Steuererklärung, kam es prompt zu technischen Fehlern, schreibt die NZZ.