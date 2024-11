Top-10-Vermögenswerte der Welt: Bitcoin überholt Silber und steht neu auf Platz 8. Foto: KI-Illustration / Blick

Auf einen Blick Bitcoin nähert sich rasant der 90'000-Dollar-Marke

Bitcoin ist jetzt wertvoller als Silber und auf Platz 8

Bitcoin ist jetzt wertvoller als Silber und auf Platz 8

Marktkapitalisierung von Bitcoin liegt bei 1,771 Billionen Dollar

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Plus 18 Prozent in der letzten Woche, plus 43 Prozent im letzten Monat und plus 102 Prozent seit Anfang Jahr: Der Krypto-Hype kennt aktuell kaum Grenzen – und der Bitcoin-Höhenflug geht auch Anfang Woche weiter. Aktuell liegt die älteste und bekannteste Digitalwährung der Welt über der Marke von 89'000 Dollar – und nähert sich rasant den 90'000 Dollar.

Ein Meilenstein wurde in der Nacht bereits erreicht: Bitcoin ist aktuell mehr wert als Silber! Die Marktkapitalisierung der Kryptowährung liegt bei 1,771 Billionen Dollar, jene von Silber bei 1,714 Billionen Dollar. Damit liegt Bitcoin neu auf Platz 8 der wertvollsten Assets der Welt. Nur Saudi Aramco, Amazon, Google-Mutter Alphabet, Microsoft, Apple, Nvidia und Gold sind noch mehr wert als Bitcoin.

«Panisch und blind auf fahrenden Bitcoin-Zug aufgesprungen»

Die Rallye ist weiterhin auf Donald Trumps (78) Wahlsieg am letzten Mittwoch zurückzuführen. Der Republikaner hatte als Kandidat im Wahlkampf um Unterstützung der Kryptogeld-Community geworben und eine Lockerung der aktuell strengen US-Regeln in Aussicht gestellt. Zu den Ideen gehört auch eine strategische Bitcoin-Reserve für die USA.

«Das Tempo der aktuellen Hausse bleibt beeindruckend und beängstigend zugleich», schreibt Timo Emden von Emden Research. Der «Trump-Trade» sei in vollem Gange. «Zudem dürften die Spekulanten derzeit schlichtweg Angst verspüren, nicht bei der aktuellen Rallye dabei zu sein. Ein nicht unbedeutender Teil der Anleger dürfte nahezu panisch und blind auf den fahrenden Zug aufgesprungen sein», hiess es weiter.

Angesichts der Kurshöhen wächst die Gefahr empfindlicher Rücksetzer. Die 90'000-Dollar-Marke könne trotzdem bald fallen – und die 100'000-Schallmauer ist dann auch «nur» noch zehn Prozent entfernt.