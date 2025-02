Krypto-Absturz Bitcoin sinkt nach Trumps Zoll-Rundumschlag deutlich

In einem unsicheren Börsenumfeld haben es Risikoanlagen wie der Bitcoin besonders schwer. Die Kryptowährung verliert in den Wirren rund um die von Donald Trump verhängten Zölle gegen China, Kanada und Mexiko an Boden. Andere Blockchain-Devisen stürzen noch stärker ab.

Publiziert: 08:27 Uhr | Aktualisiert: vor 52 Minuten