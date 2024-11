Kritik an Klimabilanz der Schweizer Rohstoffkonzerne

1/5 Luftaufnahme der Mutanda-Kupfermine von Glencore in der Demokratischen Republik Kongo: Der Abbau von Rohstoffen fügt Mutter Erde enorme Schäden zu. Foto: Bloomberg via Getty Images

Thomas Schlittler Wirtschaftsredaktor

Zwei Monate vor Silvester herrscht beim europäischen Erdbeobachtungsdienst Copernicus bereits Gewissheit: 2024 wird das wärmste Jahr seit Messbeginn. Wie sich dieser Trend stoppen lässt, wird ab Montag an der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan diskutiert. Einmal mehr.

Die Schweiz hat mit 9 Millionen Einwohnern nur einen beschränkten Einfluss auf das Weltklima. Dennoch ist die Eidgenossenschaft von Bedeutung, wenn es um den weltweiten CO 2 -Ausstoss geht. Der Grund: Grosse Teile des weltweit geförderten Erdöls und anderer Rohstoffe werden über die Kantone Genf, Zug und Tessin abgewickelt.

Vitol, Trafigura, Glencore, Mercuria und Gunvor – fünf Rohstoffriesen, die hierzulande ansässig sind – wissen um die Reputationsrisiken, die ihr Geschäftsmodell mit sich bringt. Seit einigen Jahren erläutern sie deshalb in Nachhaltigkeitsberichten, wie sich ihre Tätigkeiten auf Mensch und Umwelt auswirken – und was sie tun, um die negativen Einflüsse einzudämmen.

Doch nun gibt es harsche Kritik an diesen «Sustainability»-Reports. In einem noch unveröffentlichten Bericht, der Blick vorliegt, kommt die Nichtregierungsorganisation Public Eye zum Schluss, dass sich die Schweizer Rohstoffkonzerne in ihren Hochglanzbroschüren umweltfreundlicher darstellen, als sie sind.