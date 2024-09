Kurz zusammengefasst VW kürzt massiv Stellen und Investitionen

Der Baum brennt bei Deutschlands grösstem Autobauer VW! Vor einer Woche wurde ein harter Sparkurs angekündigt, mit Entlassungen und Werkschliessungen.

Doch das Desaster ist noch viel schlimmer, wie das «Manager Magazin» basierend auf Insider-Informationen berichtet. Demnach wackeln bis zu 30'000 Jobs. Das wären über 20 Prozent aller Jobs beim VW-Konzern.

Doch damit nicht genug: Auch die Investitionen in die Entwicklung werden offenbar gekürzt. 20 Milliarden Euro will VW dort einsparen. Auch da zulasten zahlreicher Angestellter in diesem Bereich. Die Rede ist von 6000 Stellenstreichungen allein in der Entwicklung.

Umweltvorgaben treffen das Unternehmen

Ein Problem sei die Verschärfung der europäischen CO₂-Vorgaben. Diese treffen die Kernmarke VW, die dadurch Einbussen erleidet und sogar 300 Millionen Euro an Strafzahlungen budgetiert habe.

Laut dem «Manager Magazin» reichte bislang die Performance der Konzerntöchter Audi, Skoda und Porsche und das Ergebnis in China, um den VW-Konzern in Wolfsburg (D) mitzufinanzieren. Aber jetzt fallen alle Konzernmarken zurück.

Bleibt die Frage, was mit den Produktionsstandorten passiert. Diese Frage ist nicht abschliessend geklärt. Der VW-Betriebsrat plädiere für einen Beibehalt aller Werke im Gegenzug für Gehaltskürzungen. Hier gebe es diverse Szenarien: 10 Prozent weniger für alle? 15 Prozent weniger im Management und 5 Prozent weniger bei den Arbeitern? In den kommenden Wochen wird hart um den weiteren Kurs des Traditionsunternehmens gefeilscht.