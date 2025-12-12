DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Wirtschaft
Bauunternehmer Hans Aregger
Krach mit Gewerkschaften
Hans Aregger spricht über sein Hauptanliegen
Hans Aregger wird es aktuell zu laut: In den Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und dem Schweizerischen Baumeisterverband (SBV) rumpelt es gewaltig.
Publiziert: vor 39 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen