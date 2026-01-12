Die Stimmung der Schweizer Konsumenten hat sich im Dezember zum Vormonat etwas verbessert. Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung stieg gegenüber November um 2,9 auf -30,7 von -33,8 Punkten, wie es am Montag hiess.

Konsumentenstimmung hat sich im Dezember erneut leicht aufgehellt

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Damit setzte das Barometer den leichten Anstieg von November fort. Gegenüber demselben Monat im Vorjahr ging der Index indes um 0,4 Punkte zurück. Über dem Niveau von 2024 hätten die Teilindizes «vergangene finanzielle Lage» und «Zeitpunkt für grössere Anschaffungen» gelegen, so das Seco.

Tiefer als vor Jahresfrist notierten hingegen die Teilindizes «erwartete Wirtschaftsentwicklung» und «erwartete finanzielle Lage».

Den tiefsten Wert im vergangenen Jahr hatte das Stimmungsbarometer im April mit -42,4 Punkten verzeichnet, kurz nachdem US-Präsident Donald Trump die ersten Zollerhöhungen angekündigt hatte.

Danach hellte sich die Konsumentenstimmung bis Juli wieder spürbar auf, bevor sie im August erneut auf -39,9 Punkte einbrach; zeitgleich mit dem Zollhammer des US-Präsidenten gegen die Schweiz von 39 Prozent.

Der Index der Konsumentenstimmung wird monatlich veröffentlicht auf Basis einer Umfrage des Seco. Die Daten werden seit 1972 erhoben. Im Unterschied zu vielen gängigen Konjunkturindikatoren bezieht sich die Konsumentenstimmung auf die privaten Haushalte.