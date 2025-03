Aktien, Krypto, Franken und Co.: US-Präsident Donald Trump hat die Märkte seit seinem Amtsantritt ordentlich durchgeschüttelt. Was heisst nun für Anleger? Antworten von den Anlagechefs zweier Kantonalbanken.

Zoll-Zampano Donald Trump (78) belegt die Märkte mit Dauerfeuer. Zölle gegen die Nachbarstaaten oder China – angedroht, ausgesetzt und nun offenbar doch eingeführt. Die Angeschossenen reagieren mit Gegenmassnahmen, erheben ihrerseits Zölle auf US-amerikanische Produkte.

Was heisst das für Krypto-Geld, Gold, Schweizer Aktien oder Rohstoffe? Gibt das Chaos in den USA Schweizer Anlegerinnen und Anlegern Anlass zu grossen Umschichtungen im Portfolio? Die Welt ist in Aufruhr, und wieso legt der Schweizer Franken nicht kräftig zu? Antworten geben die Anlagechefs zweier Kantonalbanken.