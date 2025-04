Dalith Steiger gewinnt den Empowering Women Award 2025

Die Unternehmerin Dalith Steiger-Gablinger erhält den Empowering Women Award 2025 für ihr Engagement für Frauen in Tech-Berufen. Foto: Remo Neuhaus

Grosse Ehre für Dalith Steiger-Gablinger (54). Die KI-Pionierin erhält den Empowering Women Award 2025. Diese Auszeichnung würdigt aussergewöhnliches Engagement für die Stärkung von Frauen in Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft. «Ich möchte Frauen weltweit inspirieren und ihnen zeigen, dass Technologie nicht nur eine Männerdomäne ist – sie gehört (und hilft) uns allen», sagt Dalith Steiger zu ihrer Würdigung am Montagabend in Interlaken BE.

Die in Israel geborene und in der Schweiz aufgewachsene Unternehmerin gilt als eine der führenden internationalen Vordenkerinnen für künstliche Intelligenz. Sie sieht KI als Werkzeug für gesellschaftlichen Fortschritt und Gleichberechtigung. Die Jury – Charlotte Parnack, stellvertretende Chefredaktorin «Die Zeit», Ulrich Rotzinger, Leiter Wirtschaft Blick, und Sandra-Stella Triebl, Herausgeberin «Ladies Drive»-Magazin, hält fest: «Dalith Steiger steht für Empowerment in einem Bereich, in dem Frauen dringend mehr Sichtbarkeit und Stimme brauchen.»