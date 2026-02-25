Nvidia steigert den Umsatz um mehr als 70 Prozent

Nvidia beeindruckt weiter: Der Chipkonzern steigerte seinen Umsatz im vierten Quartal 2025 um 73 Prozent auf 68,1 Milliarden Dollar. Künstliche Intelligenz treibt das Geschäft an – der Gewinn kletterte auf 43 Milliarden Dollar.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der KI-Boom hat das Geschäft des Chip-Konzerns Nvidia allen Zweiflern zum Trotz explosiv wachsen lassen. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 73 Prozent auf gut 68,1 Milliarden Dollar.

Nvidia übertraf damit die Erwartungen der Wall Street. Selbst im Vergleich zum Quartal davor gab es ein Plus von 20 Prozent. Chip-Systeme von Nvidia wurden zu einer Schlüsseltechnologie für die Entwicklung von Software mit Künstlicher Intelligenz.

Quartalsgewinn fast verdoppelt

Unterm Strich sprang der Quartalsgewinn im Jahresvergleich um 94 Prozent auf knapp 43 Milliarden Dollar. Beim Ergebnis pro Aktie lag der Konzern über den Schätzungen der Analysten. Im nachbörslichen Handel legte die Nvidia-Aktie zeitweise um mehr als drei Prozent zu.

Nvidia widerlegte die Zweifler erneut mit einer Prognose für das laufende Vierteljahr. Der Chipkonzern rechnet mit 78 Milliarden Dollar Umsatz, mit einer möglichen Abweichung von zwei Prozent nach oben oder unten.